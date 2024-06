De las joyas de Omán de 30.000 euros a los regalos sin precio de Felipe VI: estas son las joyas que ha incorporado Letizia en sus diez años como Reina

Han pasado diez años desde la llegada de Felipe VI al trono de España. Fue en ese momento en el que doña Letiziatuvo acceso ilimitado a las famosas joyas de pasar, ese conjunto que doña María de las Mercedes recibió de la reina Victoria Eugenia como un legado para las reinas españolas y que la mujer de don Juan bautizó con ese nombre. Buscaba la condesa de Barcelona dejar claro cuál era el destino de aquellas alhajas. La tumultuosa historia de la familia real, junto al carácter privado de estos tesoros, han hecho que, a lo largo del tiempo, las reinas españolas se haya tenido que desprender de gran parte de su joyero que, en el siglo XIX y en las primeras décadas del XX, era uno de los más envidiados de Europa.

Tras la llegada de doña Sofía a España, la corona incorporó algunas valiosas piezas, como la famosa tiara prusiana o el conjunto de rubíes Niarchos. La dictadura también tuvo su protagonismo, regalando la tiara floral a la princesa griega y, con el fallecimiento de doña María de las Mercedes, el joyero volvió a incrementarse con la tiara rusa. Don Juan Carlos, por su parte, adquirió la tiara Cartier, dando otra gran alegría al joyero de la casa real española.

Tiara prusiana de doña Sofía Getty Images Tiara prusiana de doña Sofía

Una década después de que doña Letizia, una plebeya, se convirtiera en reina, es el momento de repasar qué papel ha jugado esta reina en el joyero. Su preferencia por los pendientes frente a los collares dejará su impronta, pero, ¿tenemos claro qué piezas ha sumado a las joyas de la familia real?

La más conocida por todos es, sin duda, la tiara princesa, un diseño que solo ha lucido una vez, en 2015, y que, al parecer, fue un regalo de don Felipe. Algunas fuentes afirman que esa no es realmente la que compró el rey, así que podría haber una tiara más en la caja fuerte de Zarzuela. Pero, si bien ese rumor no es seguro y, a no ser que veamos sobre la soberana una tiara nueva, no lo podremos confirmar nunca, sí que sabemos que los diez años como reina de doña Letizia han tenido un impulso interesante en las joyas que puede lucir la reina.

Todos los años la casa real publica los regalos que reciben los monarcas en el ejercicio de sus funciones. Esas piezas pasan a Patrimonio Nacional, pero pueden ser usadas por los reyes. En total, a la reina le han regalado en más de cuarenta ocasiones joyas de mayor o menor valor. Por ejemplo, la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden le obsequió en 2022 con una pulsera, y recibió también un juego de gargantilla, broche y pendientes, en 2018, por parte de la República Dominicana.

La Tiara de Lis es la más representativa de la Casa Borbón, y la reina Letizia la lució hace poco conmovido de su viaje oficial a Suecia Robert Eklund GTRES

Los más generosos en estas visitas suelen ser las monarquías árabes. Doña Letizia no ha sido una excepción en estos regalos y en esta década se le han entregado tres conjuntos que se intuyen espectaculares. De ellos solo hemos podido ver los pendientes de diamantes que le regaló el emir de Qatar en 2022 y que se han llegado a valorar en 30.000 euros. El juego se completaba con un collar, un anillo y una pulsera. En 2018, de Arabia Saudí recibió un collar, unos pendientes y unos anillos, y en 2015, un collar, unos pendientes y un anillo por parte del sultán de Omán.

Solo con esos tres conjuntos se podría considerar su aportación al joyero real muy destacada para haberse realizado en diez años, pero sabemos que hay más tesoros. Por ejemplo, en 2023, en la cena previa a la coronación de Carlos III, la reina lució unos pendientes en diamantes y zafiros que sorprendieron por su espectacularidad. Los conjuntaba con una pulsera en las mismas piedras, conocida por ser la del quinto aniversario de Felipe VI. En la misma ciudad, solo que unos años antes, en 2017, lució también otros pendientes que dieron mucho que hablar. Todavía se desconoce su procedencia, pero nadie descarta que pudieran formar parte del regalo que le realizó el sultán de Omán. Sea como fuere, lo cierto es que se convirtieron en una de las joyas más virales de la reina, aunque no las hemos vuelto a ver.

La Reina Letizia con pendientes de zafiros y diamantes que lució en Londres en 2017 Gtres

Pero doña Letizia no solo ha llenado en estos diez años el joyero de piezas espectaculares. También ha apostado por diseños algo más discretos, pero que no carecen de importancia. Una de las firmas a las que más suele recurrir es la joyería Gold and Roses. En 2022, en su visita a ARCO, le vimos con unos sencillos pendientes en oro y diamantes que aportaban actualidad a las joyas de la familia real.

Está claro, por tanto, que le joyero real ha tomado un nuevo rumbo con la llegada de doña Letizia al trono. Los pendientes han acaparado todo el protagonismo, incluso recurriendo a piezas de hace décadas, y hasta le ha dado un aire nuevo a grandes clásicos, como el collar de perlas de Isabel II, considerada la joya de más valor de la familia real española. En 2018 lo lució mostrando el cierre con el espectacular chatón de diamante, una forma de marcar un estilo que también se impone en la joyería.