Polémica ruptura
Lo que hace Joaquín Torres mientras Raúl Prieto pasea de la mano con otro por Formentera
Un día después de confirmar su ruptura, uno es pillado con otro hombre y el otro presumiendo de mansiones. Dos formas de sanar bien distintas
Después de meses de rumores y constancia de que pasaban el verano por separado, Joaquín Torres finalmente ha confirmado el final de su matrimonio con Raúl Torres. Son muchos los problemas que la pareja ha arrastrado en los últimos tiempos, lo que ha puesto en jaque su unión. Probaron suerte separándose por un tiempo, viendo si se echaban de menos y podían retomar lo suyo donde lo aparcaron. Sin embargo, parece que la distancia ha sido clave para entender que son más felices lejos el uno del otro, más ahora que hay un tercero en discordia.
“Él dejó la relación hace poco más de tres meses”, reconocía el arquitecto de los famosos, que entiende que “esto es algo que iba a llegar en algún momento. Entiendo que somos personas con cierta notoriedad y que esto es noticiable. Tenía que salir a la luz tarde o temprano”. Aun así, quería estar lo más tranquilo posible, encajando este revés sentimental tan doloroso: “No se nos ha ocurrido enviar un comunicado porque no creo que Raúl o yo tengamos tanta trascendencia. No somos tan conocidos", dice a ‘Jaleos’.
“Hemos terminado y hemos dejado que las cosas caigan por su propio peso. La vida es así, tiene sus altos y sus bajos. Tiene malos momentos y hay que afrontar las cosas como vienen. El dolor es parte de la vida también. Que te deje tu pareja al que has querido tanto, no es nada fácil. La vida es esto, aceptar las situaciones. Para mí ha sido un palo muy grande. No lo puedo ocultar, aún no estoy bien”, sentencia apático Torres.
Joaquín Torres y sus planes sin Raúl Prieto
El arquitecto reconocía así que su marido había decidido dejarle casi cuatro meses atrás. Así llevamos informando sobre sus movimientos por separado, que les llevaba incluso de vacaciones dispares y a situaciones que no hacían más que subrayar que entre ellos había estallado la bomba. Vivían en distintos domicilios, no se les veía juntos y cuando aparecían en público estaban acompañados por otras personas. Como ahora, que Raúl Prieto ha sido visto incluso junto a un hombre al que señalan como posible nueva ilusión.
Tan solo un día después de confirmarse el final de su matrimonio, Raúl ha reaparecido en unas imágenes junto a un apuesto hombre en Formentera. Las instantáneas que muestra ‘Look’ datan del 6 de julio, pero no ha sido hasta ahora que salen a la luz. Aun así, despejan muchas dudas, pues en ellas se muestran muy cómplices, pasándoselo en grande en una jornada de playa en la que terminan incluso paseando de la mano. Por la noche cenaron en Beso Beach.
Mientras esto se producía, Joaquín Torres trataba de encajar el final de su historia de amor. Lo hacía buscando refugio en su familia y, especialmente, en su trabajo. Busca sacar rendimiento económico a sus propiedades, alquilando incluso la vivienda en la que fueron felices sus padres por más de 1.100 euros al día. También presume ahora de nueva mansión en Galicia, de la que da buena cuenta en sus redes sociales con un vídeo en el que destaca todas sus maravillas. Un clip que está cosechando mucha repercusión, al surgir a la vez que su exmarido pasea su amor por las playas de Formentera. Dos formas dispares de afrontar el final de un matrimonio.
