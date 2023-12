Kate Middleton, plantada por sus suegros a última hora cuando más los necesita

Kate Middleton quiere volver a regalar su talento con el piano a su pueblo, siendo este año el tercero consecutivo en el que ejerce de anfitriona de su particular recital navideño. Será este mismo viernes 8 de diciembre en la abadía de Westminster, donde dejará constancia de su buen hacer con este difícil instrumento, con el que pretende “dar las gracias a todos los que trabajan para apoyar a los bebés, los niños pequeños y las familias en nuestras comunidades en todo el Reino Unido”, como así detallan desde el palacio de Kensington. Pero en su importante cita contará con dos importantes ausencias, pues sus suegros no estarán presentes, lo que ha supuesto un gran chasco para todos, especialmente para la protagonista.

Kate Middleton en su primer recital navideño en 2021 Gtres

Esta cita se ha convertido en una de las más importantes para la mujer del príncipe Guillermo. La primera vez que lo llevó a cabo, en las navidades de 2021, fue un éxito rotundo, pues pocos eran conocedores del talento musical de la princesa de Gales. El vídeo de Kate Middleton tocando el piano dio la vuelta al mundo a través de los titulares, aunque al año siguiente, en 2022, tuvo que competir en protagonismo con el príncipe Harry y Meghan Markle, que hicieron más ruido que ella con sus polémicos pasos. Para ello contó con la inestimable ayuda de su marido, así como del rey Carlos III de Inglaterra y su esposa, Camilla Parker. Presentaron un frente unido frente a la controversia y pusieron banda sonora a la Navidad de los británicos, pero parece que este año lo tendrá aún más difícil para acaparar el foco en exclusiva.

Este año, el tercero en el que se lleva a cabo esta misa de villancicos, Kate Middleton estará sola. Al menos en cuanto a sus suegros se refiere, pues no podrán estar a su lado para arroparla en su importante recital de piano. Ella ha depositado en esta cita todas sus ilusiones, en parte porque deberá tocar con maestría ante su pueblo, pues la gala será televisada y suele ser de lo más visto de la jornada. Ahora que todas las miradas están puestas en los Windsor por las revelaciones vertidas en el polémico libro de Omid Scobie, se entiende más necesaria que nunca la unión familiar. Sin embargo, los reyes estarán a cientos de kilómetros de distancia, aunque hace unos días ya se dejaron ver juntos en la recepción diplomática anual en Buckingham, lo que despejaría dudas sobre si se están evitando o no.

Para el 2023, desde el palacio de Kensington se anunciaba un nuevo recital en el que Kate Middleton volvería a ser la protagonista al piano. Pero también se confirmaba la presencia de “otros miembros de la familia real”. No se precisaba quiénes eran, pero se entendía que no iban a ser precisamente los duques de Sussex, alejados del núcleo familiar. Pero tampoco serán el rey Carlos III y su esposa, quienes tiene una cita a la misma hora en su finca de Highgrove con motivo de otra celebración, la de “la artesanía” organizada por The King’s Foundation, como así acaban de dar a conocer desde el palacio de Buckingham, para sorpresa de todos.

Y es que quizá en esta ocasión, es más necesaria que nunca la foto que evidencie la unión familiar frente a un enemigo común. De nuevo, Harry y Meghan Markle les ponen en aprietos, aunque haya sido de forma indirecta, a través del polémico libro de Omid Scobie. En sus páginas se desvela el nombre de las dos personas denunciadas públicamente por haber realizado comentarios racistas tras el nacimiento del príncipe Archie y la preocupación sobre el tono de su piel. En este controvertido ejemplar se señala directamente a Kate Middleton y al rey Carlos III de Inglaterra como los responsables de esas palabras de mal gusto. Aunque por ahora no han querido hacer frente a la polémica suscitada y no se han defendido de las acusaciones, el hecho de verles felices compartiendo planes en familia puede servir para minimizar el impacto negativo de tales revelaciones. No será en el recital navideño.