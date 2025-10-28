El consejo de Canales Rivera a Kiko Rivera e Irene Rosales tras su separación: "A disfrutar"

Canales Rivera ha sido el último en reaccionar públicamente a la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales ante las cámaras. El torero, durante el 25º aniversario de la Fundación Pequeño Deseo, se ha sincerado sobre la ruptura del DJ y la andaluza y no ha dudado en darles un valioso consejo en esta nueva etapa como solteros.

Las palabras de afecto de Canales Rivera

"Yo no he convivido con ellos. Con Kiko pues coincidido mucho menos de lo que hubiese querido, la verdad, porque cuando he coincidido con él parece que hemos pasado una vida entera juntos y no es así, y sin embargo pues no sé si será el tema familiar, el tema gen o lo que sea... que nos vemos y echamos un buen rato", ha confesado Canales Rivera, reconociendo que le "sorprendió" la ruptura de Kiko e Irene.

Canales Rivera da un consejo a Kiko Rivera tras su separación de Irene Rosales Europa Press

"Me da muchísima pena porque hay críos de por medio, pero voy a decir una cosa tanto para Kiko como para Irene, vida no hay más que una y hay que vivirla siempre y cuando no se falte a los demás, creo que todos merecemos estar lo mejor posible", ha expresado al torero. Aún así, ha aconsejado al ya exmatrimonio que sean felices: "A disfrutar, y a disfrutar. Es que la palabra es disfrutar, e intentar encontrar la tranquilidad, la paz, y la madurez, que llega también".

Las palabras de Raquel Bollo

Allí, Canales Rivera ha coincidido con Raquel Bollo, íntima de la familia Pantoja. La diseñadora también se ha pronunciado sobre la ruptura de Kiko e Irene, declarando que "son muy jóvenes, que sean felices, yo lo único que me gustaría es que se respeten muchísimo por el bien de las niñas que tienen en común y que crezcan lo más felices posible y ya está, que cada uno sea feliz por su lado".