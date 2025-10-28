La serie que prepara Julián Contreras sobre su madre genera dudas y malas vibraciones en sus dos hermanos

El proyecto de serie de Julián Contreras sobre su madre, Carmina Ordóñez, ya empieza a crear polémica antes de salir a la luz. Los hermanos mayores de Julián, Francisco y Cayetano, no mantienen la menor relación con él y temen que en los guiones se desvelen episodios maternos que ellos siempre han callado o que se tergiverse la verdad y salgan perjudicados.

Contreras está en contacto con la productora de Los Javis para intentar colocarles el proyecto y mantiene al margen de todo a sus hermanos.

El hijo menor de Carmina sostiene que Francisco no supo estar a la altura en la etapa en la que la madre de ambos tenía ciertas adicciones, algo que este último niega por activa y por pasiva. La realidad es que ella se rodeó de un entorno poco recomendable y cayó en una espiral de situaciones que le hicieron demasiado daño. Organizaba fiestas con esos amigos y no escatimaba en gastos; por eso, sus ahorros se fueron volatizando sin remedio.

Julián Contreras Europa Press

En aquella época, Julián fue quien más cerca estuvo de su progenitora e intentó encauzar su vida por el buen camino, pero era una empresa imposible. Muy pocos conocen el sufrimiento de este hombre: sus noches en vela, sus llantos y sus peleas materno-filiales. Vivía en el mismo edificio que su madre, casi puerta con puerta. Pero al pobre se le juntaron otros dramas, sobre todo tener que cuidar a un padre con graves problemas de visión.

Hoy, Julián y su progenitor viven juntos en Córdoba, en una situación económica de escasez; la falta de trabajo y los pocos ingresos son un hándicap tremendo. Julián es un superviviente que merece todos los elogios. Los que le conocen bien lo califican como “un superviviente, un luchador y un hijo extraordinario. Su padre tiene que estar muy orgulloso de contar con un hijo tan entregado como él”.