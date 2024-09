Michael Douglas: los 80 años de un gran actor

El actor Michael Douglas cumple 80 años, un aniversario que celebró en Valldemosa, en Mallorca, durante sus vacaciones de verano. Hijo de uno de los grandes actores de Hollywood, Kirk Douglas, Michael nació en 1944 en el estado de New Jersey. Durante las fiestas en La Beata, en Valldemosa, el intérprete se divirtió con los bailes y festejos del lugar, hablando con los habitantes mayores de la zona, aunque con la destacada ausencia de su esposa, Catherine Zeta-Jones que no pudo acompañarlo al estar inmersa en la grabación de la serie de Netflix, "Miércoles", de Tim Burton.

Durante su estancia en Mallorca, el actor habló con la prensa no solo del problema de masificación turística de la isla, sino de que además pasará más tiempo en su residencia mallorquina. "Estoy semiretirado y voy a venir seis o siete meses al año". "He procurado hacer películas que dejen un buen sabor de boca, que tengan un propósito, aparte de otras en las que tomé parte por puras razones comerciales. Las películas nos hacen entender lo que piensan otras personas y nos hace sentirnos más próximos. Si en adelante me llegasen guiones que me tocaran la fibra, los aceptaría. Lo que me ocurrió por ejemplo con "Un día de furia". Confieso que soy más feliz con un papel pequeño en una buena película que con uno destacado en otra que fuera mala". Acerca de sus géneros preferidos, comentó: "No he intervenido mucho en comedias, cuando son tan respetadas como los dramas. Reconozco que interpretar un papel dramático es más fácil que ser gracioso", confesó sobre su progresiva retirada del cine..

Galardonado con dos Óscar, el primero como productor de "Alguien voló sobre el nido del cuco", en 1975, y el segundo por su papel en "Wall Street", de Oliver Stone (1988). Sentimentalmente, ha sido y es uno de los grandes galanes de Hollywood. Ha contraído matrimonio en dos ocasiones. La primera vez junto a Diandra Luker, a quien conoció cuando era becaria en la Casa Blanca. Tras un rápido noviazgo se daban el "sí, quiero" a pesar de que él tenía 32 y ella tan solo, 19. Fruto de su relación nació su único hijo, Cameron, quien ha tenido problemas por posesión y tráfico de drogas.

Los rumores de infidelidad acabaron con la relación. Llegaron a un acuerdo de divorcio, por el que el actor cedió y accedió a pagarla una elevada cantidad de dinero.

Entre las cláusulas del divorcio figuraba una sobre "S'Estaca", la finca mallorquina donde la pareja pasaba sus vacaciones. Fue en 1989 un regalo del actor a su esposa.

Al separarse en gananciales, la propiedad tuvieron que compartirla, de manera que él pasaba allí los primeros meses del año, y los otros seis, era su exesposa la que se trasladaba allí. En 2020 llegaron a un acuerdo económico y Michael le compró su parte.

Michael se enamoró de la actriz Catherine Zeta-Jones. No les importó la diferencia de edad, 25 años, y se casaron en 2000 en el hotel Plaza de Nueva York, cuando ella se quedó embarazada de Dylan, que nació pocos meses después. En 2003, lo haría Carys. La pareja celebrará el año que viene sus bodas de plata.