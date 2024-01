Nuevo escándalo para Harry: su organización African Parks es acusada de violaciones y abusos a los pigmeos

Aunque sea un mecanismo de defensa en la compleja personalidad del príncipe Harry, para los británicos empieza a ser exasperante su tendencia a mirar hacia otro lado cuando las cosas no van del todo bien. El hijo menor de Carlos III lleva años distorsionando, disfrazando o negando lo que sucede. Pero su costumbre de hacer como que no pasa nada podría pasarle ahora su peor factura, justo en el momento en que el palacio de Kensington, residencia real de su famia, vive una de las peores crisis, por los problemas de salud del rey, de su cuñada Kate Middleton y de Sarah Ferguson.

Igual que hace ahora con la situación familiar, miró hacia otro lado cuando le llegó la información de que en el seno de la organización African Parks, de cuya junta directiva es miembro, se estaban produciendo "violaciones y abusos" por parte de los guardabosques empleados en dicha institución benéfica, en la cuenca del Congo. El denunciante es Survival International, un movimiento que lucha por el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales. Los activistas exigen la dimisión del príncipe Harry mientras se esclarece si estos trabajadores violaron y sometieron a tortura a los indígenas.

No cumplió su compromiso

De acuerdo con Survival International, el duque de Sussex fue informado por escrito en mayo de 2023, cuando era presidente de la organización conservacionista, y entonces sí expresó su preocupación por los abusos y el trato violento que estaban recibiendo los bakas por parte de estos guardas armados. Le enviaron un vídeo en el que uno de ellos expresaba su testimonio: "Los guardas forestales nos impiden entrar en el bosque. Me gustaría que quien está empleando a toda esta gente aquí supiera qué está ocurriendo. Quiero que escuche esto la persona a cargo de los guardas forestales y les da las órdenes. Ahora solo hay tortura en el bosque".

También recibió el testimonio de una mujer, Ella Ene, que aseguraba haber sido violada por un guarda hace tres años mientras sostenía a su bebé de cuatro semanas. Si bien el agresor fue despedido y encarcelado tras una investigación interna, dos meses después quedó libre. Otro de los relatos es el de un padre de familia que declaraba que, en su caso, la tortura se produjo tras ser sorprendido recogiendo miel para sus hijos.

Harry respondió a los quince días con una carta aparentemente empática con la situación y prometiendo trasladar estas preocupaciones a niveles más altos de la organización, incluido el director ejecutivo, Peter Fearnhead, un conservacionista de Zimbabue, por cierto, invitado a la residencia de los duques de Sussex en su boda.

Decepción por su indiferencia

Fiore Longo, directora de las campañas de Survival International, no tardó en expresar su decepción por la actitud del príncipe, puesto que, una vez enviada la carta, no volvió a mostrar más interés. "A pesar de que inicialmente se lo tomó en serio, no logró el cambio que esperábamos. Fue muy decepcionante saber que, después de conocer estos hechos, se había unido a la junta directiva".

En su último comunicado, le exigen su retirada: "Estamos pidiendo al príncipe Harry que renuncie a la junta directiva de African Park y a sus financiadores que retiren su apoyo hasta que se permita a los baka regresar al parque Odzala, su hogar, con sus derechos de propiedad de la tierra reconocidos.

Los baka son un pueblo de pigmeos con una forma muy primitiva de vida basada en la caza y la recolección, pero también muy frágil por culpa de la tala indiscriminada y la expulsión de los bosques donde han vivido durante cientos de años.

La organización benéfica alega desencanto en su petición de dimisión de la junta directiva, a la que se unió después de seis años como presidente. Su incorporación a la junta el año pasado supuso para African Parks un factor positivo por su carácter humanitario, veteranía militar y su defensa del bienestar mental y medioambiental. La organización elogió su trabajo en la promoción de estas causas "que pueden lograr resultados permanentes y un cambio para las personas y los lugares".

La decepción es mayor teniendo en cuenta, según ha recordado Longo, que Harry ha hablado en numerosas ocasiones de los derechos humanos, de justicia social e incluso de racismo. "Ahora está en el mundo de los directivos. Cuando das tu nombre a una organización, eres parte de ella. Usted tiene el deber de actuar si se producen abusos contra los derechos humanos". Su renuncia sería para Survival International la manifestación clara de rechazo y tolerancia cero frente al atropello de los derechos humanos que se habrían cometido en nombre de la conservación.

African Parks ha sido pionero en un modelo de conservación de asociación público-privada, asumiendo la responsabilidad de 22 parques nacionales en 12 naciones africanas, en asociación con los gobiernos locales. Está financiado por la UE, USAid y filántropos ricos como Hansjorg Wyss, el multimillonario suizo que también forma parte del consorcio propietario del Chelsea Football Club.

Respuesta a las acusaciones

En un comunicado, African Parks ha respondido que tiene "tolerancia cero" ante cualquier forma de abuso. "Somos conscientes de las graves acusaciones sobre abusos contra los derechos humanos cometidos por guardas ecológicos contra la población local que vive junto al Parque Nacional Odzala-Kokoua en la República del Congo, que recientemente han recibido atención de los medios. Nos enteramos de estas acusaciones el año pasado a través de un miembro de la junta directiva que recibió una carta de Survival International". Inmediatamente, según el texto, se inició una investigación a partir de la información disponible e instó a Survival International a que proporcionaran todos los datos disponibles. "Es lamentable que hayan decidido no cooperar, a pesar de repetidas solicitudes, y seguimos pidiendo su ayuda". En medio de este cruce de acusaciones, los representantes de Harry han declinado hacer cualquier comentario.

Longo insiste que este guion se repite desde hace tiempo. "Les contamos (a African Parks) lo que está sucediendo, luego nos piden más detalles y esperan que hagamos el trabajo por ellos. Somos una pequeña organización benéfica de derechos humanos. Ellos son una organización multimillonaria. Tienen los recursos y la responsabilidad, ya que son ellos quienes administran el parque y emplean a los guardias. Depende de ellos investigar".

Tampoco hay calma en Montecito

