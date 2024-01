Harry, la ocasión que deja perder el príncipe de «reemplazo»

Spare. O repuesto. Es la palabra contra la que se revolvió el príncipe Harry y la que dio pie, justo ahora hace un año, a unas memorias calificadas por el corresponsal de la BBC Sean Coughlan como «el mensaje de texto más largo enviado por un borracho enojado». En sus páginas, desembuchó sin piedad su frustración por ser el heredero de repuesto, pero ahora la historia podría estar pidiéndole revancha. Con su padre a punto de ser intervenido para tratarse una obstrucción prostática benigna y su hermano dedicado a atender a sus hijos y a su esposa Kate Middleton, también convaleciente de una enfermedad sobre la que aún pesa una gran incógnita, habría sido el momento de oro para Harry.

Britain's Prince Charles (C) arrives with his sons Prince William (R) and Prince Harry (L) to Lancaster House to attend the Illegal Wildlife Trade Conference, in London, Britain, 13 February 2014 FACUNDO ARRIZABALAGA Agencia EFE

¿Ha llegado la hora de ejercer de repuesto, ese papel, tan abyecto en su opinión, para el que nació y fue educado? Esta posibilidad está haciendo correr ríos de tinta durante estos últimos días en los mentideros próximos a la Casa Real. El rey Carlos, sin embargo, ya se ha anticipó hace tiempo descartando que, llegado el caso, Harry o el príncipe Andrés pudiesen tomar su relevo. Viaje Harry desde Montecito o se quede al otro lado del charco contemplando los nubarrones, queda desechada de antemano la opción de cubrir sus funciones durante su baja médica. Ni él, ni su tío el príncipe Andrés.

Aunque ambos mantienen su condición de consejeros de Estado, un rol creado para asumir algunas labores del monarca como jefe de Estado, no desempeñan funciones representativas. Según lo establecido, sería la reina Camila quien automáticamente debería asumir esta responsabilidad. Por detrás estarían las cuatro primeras personas mayores de edad que le siguen en la línea sucesoria: Guillermo, Harry, Andrés y la princesa Beatriz. Sin embargo, poco después de su coronación, el rey Carlos modificó el orden de los consejeros de Estados para evitar que Harry o Andrés pudieran actuar en su nombre. Incluyó en su lista de reemplazo a sus otros dos hermanos, la princesa Ana y al príncipe Eduardo. Añadió, además, el matiz de que «solo los miembros oficiales de la familia real puedan ser llamados a actuar como consejeros de Estado». Su idea es, además, que Harry y Andrés sean sustituidos definitivamente por los hijos de los príncipes de Gales a medida que vayan cumpliendo su mayoría de edad.

Lazos de sangre

Otra cosa es que la fragilidad de la familia, no como institución sino desde el punto de vista humano, despierte la sensibilidad de los duques de Sussex y que la sangre, en sentido literal, acuda a sanar la herida. ¿Qué cabe esperar? De nuevo, los rumores se parten en dos. Mientras expertos en la realeza indican que el matrimonio recibió información del estado de salud del rey Carlos III y su nuera Kate Middleton unas horas antes de emitirse el comunicado oficial, algunos tabloides publicaron que se enteraron a través de los medios de comunicación.

El principe Harry y Meghan con sus hijos ALEXI LUBOMIRSKI

Sea como fuere, Harry habría enviado un mensaje privado tanto a Kate como a su padre transmitiéndoles sus «preocupaciones y mejores deseos», según ha publicado «The Mirror» citando fuentes del palacio. Sus agendas, sin embargo, no parecen alteradas. Ajeno a todo, Harry ha protagonizado un momento irónico con John Travolta durante los premios Living Legend of Aviation, celebrados en Beverly Hills Hilton, en los que recibió un galardón. Durante su discurso no hizo alusión a la salud de la familia, pero su mensaje ha sido bien valorado por la opinión pública, que ve en ello un intento de acercamiento.

¿Suficiente para que su padre vea en él madurez? Si se quedase en unas simples palabras, podría ser nuevo motivo de sofoco y la ocasión perdida de dar un paso al frente. Así lo entiende el experto real Robert Jobson. «El príncipe Harry está perdiendo su momento», ha explicado durante una entrevista en True Royalty TV. En su exposición, Jobson hace hincapié en cómo el rey canceló sus compromisos la semana pasada y lamenta que ni él ni el príncipe heredero puedan contar con su apoyo. «Creo que necesitan ese respaldo. y es posible que Harry esté pensando también lo útil que sería».

Ni siquiera la añoranza le hace regresar

La idea de que el príncipe Harry extraña la vida palaciega planea sobre Montecito y también sobre Windsor desde que decidió abandonar «La Firma». Michael Cole, corresponsal y experto real, lo mantiene en unas declaraciones a GB News. Dice que echa de menos a su gente, su entorno, su país y a su familia. En su opinión, Harry estaría dispuesto a dar un paso al frente y, de hecho, ahora habría realizado alguna llamada para regresar. El comentarista recuerda que está preparado y que, antes de su retirada, «era un miembro extremadamente útil en la familia». Aprovechando que William ha pospuesto sus obligaciones como heredero para estar cerca de su esposa y cuidar de sus hijos, «¿no sería positivo que el príncipe Harry apoyase a su hermano y a su familia?», se pregunta. Cree que tanto él como su esposa serían bien recibidos en el país si regresasen por este motivo. Sería el momento de «tomar el relevo».