Pillan a Kate Middleton, de incógnito, en un plan privado con otras madres

Kate Middleton está dando pasos que le acercan cada vez más a poder anunciar que retomará en breve su rutina. Después de haber superado el tratamiento de quimioterapia para batallar contra el cáncer, la princesa de Gales dio la sorpresa al aparecer del brazo de su marido, el príncipe Guillermo. Lo hizo para hacer más patente el pesar de la Corona por las víctimas del apuñalamiento de Southport, visitando a las familias en su duelo. Fue inesperado, pero muy aplaudido. Pero su rutina no es solo aparecer en actos públicos en representación de la Familia Real, sino también poder realizar tareas cotidianas, salidas con amigas o disfrutar de instantes junto a sus hijos como cualquier otra madre. Y, al parecer, ya está retomando también estas parcelas poco a poco, como así se muestra en una imagen filtrada en las redes sociales.

Kate Middleton y su look de la reaparición por sorpresa. Gtres

Días después de su encuentro con las familias de las tres niñas asesinadas el pasado verano, Kate Middleton ha sido vista de nuevo. Y no precisamente en un acto oficial con la prensa convocada para dar buena cuenta de su estilismo o su apariencia física en medio en plena lucha contra la enfermedad. La última vez que hay constancia gráfica de ella ha sido este fin de semana, concretamente el pasado sábado 12 de octubre. Mientras en España se celebraba el Día de la Hispanidad, en Reino Unido tenía lugar un encuentro de fútbol que enfrentaba al equipo del príncipe Louis, hijo pequeño de los príncipes de Gales, contra otro grupo de escolares. Allí estaba su madre, como una más, arropando a su vástago, mientras charlaba animadamente con el resto de los congregados. Y es que una madre del grupo rival quiso dejar constancia del encuentro publicando una instantánea que ya es viral.

“Su seguridad estaba ahí. Eran hombres altos y bien vestidos”, desvela la mujer que ha captado la última foto de la princesa de Gales en una salida privada. Una en la que estaba acompañada de escoltas, que se mantenían a una distancia prudencial para permitirle sentirse cómoda, pero pendientes de cualquier alarma que pudiese comprometer su seguridad. Mientras su equipo hacía su trabajo, ella despreocupadamente charlaba con los congregados, que disfrutaban del espectáculo que suponía el partido de fútbol de sus hijos pequeños. “Se quedó allí y habló con las otras madres del equipo de fútbol”, añadía.

El frío apretaba este fin de semana en el país vecino, a juzgar por la indumentaria que eligió de su armario Kate Middleton. Apostó por un sencillo abrigo en color marrón, en una tonalidad más clara que la de sus pantalones de pernera ancha. Para completar su atuendo contra las bajas temperaturas, un gorro, una bufanda y unos guantes en tonos tierra con el que siempre acierta y con los que no se la juega en su día a día. Cuando no quiere llamar la atención y desea compartir el protagonismo con el común de los mortales, suele optar por looks discretos en los que su silueta pase desapercibida, así como su rostro. Esta vez no llevaba gafas que cubriesen su rostro, quizá por eso ha logrado llamar la atención de una madre del equipo rival que la ha vuelto a situar en el mapa, pese a su empeño en permanecer alejada del foco mientras recupera la salud que el cáncer le ha restado en su batalla.