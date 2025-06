El príncipe Guillermo reaparece con Cate Blanchet y convertido en científico en plena polémica por Kate Middleton

Preocupación en Reino Unido por un posible empeoramiento de la salud de Kate Middleton tras concluir su tratamiento de quimioterapia. La presencia de la princesa de Gales estaba confirmada en la tradicional carrera de caballos de Ascot este miércoles 19 de junio, pero finalmente no apareció después de cancelar su cita “in extremis”. Fuentes cercanas a Palacio aseguraron que la esposa del príncipe Guillermo se siente “decepcionada” por haber tenido que faltar a este encuentro, y recalcaron que no hay que olvidar que “continúa encontrando el equilibrio tras su tratamiento contra el cáncer”, después de hacer frente a varios compromisos profesionales en los últimos días, como el desfile militar Trooping the Colour.

Con este clima de preocupación por la salud de la princesa, el príncipe de Gales ha reaparecido este jueves transformado en todo un científico. Guillermo ha cambiado la americana por la típica bata blanca de laboratorio en su visita a la sede en Norwich, Norfolk, de Colorifix una empresa que crea tintes sostenibles para ropa que ha sido finalista del Premio Earthshot 2023.

El príncipe Guillermo reaparece con Cate Blanchett

Allí se ha encontrado con Cate Blanchett, miembro del Consejo del Premio Earthshot, y juntos se han interesado por la importante labor de la empresa y los beneficios que la aplicación de sus tintes en la industria de la moda -la segunda más contaminante del mundo- puede tener en el medio ambiente.

El príncipe Guillermo y Cate Blanchet en el laboratorio Gtres

Desde su fundación en 2016, Colorifix se ha asociado con varias marcas de moda de renombre, como H&M, Pangaia y Vollebak. La empresa opera actualmente en tres plantas en Europa e India, con un equipo total de 85 personas, y este año se expandirá a varias fábricas nuevas.

Mientras, en Ascot, continúa el desfile de pamelas con presencia de la Familia Real, aunque este jueves no está prevista la presencia de ninguno de los príncipes de Gales. La procesión que comenzará a las 14:00 horas de Reino Unido estará encabezada por un carruaje en el que viajarán los Reyes Carlos III y Camilla y los marqueses de Salisbury. Les seguirá otro coche con los duques de Edimburgo y la princesa Ana y su marido, Sir Tim Laurence a bordo. En la tercera calesa viajarán Beatriz de York y su marido, Eduardo Mapelli Mozzi; la princesa Zahra Aga Khan y el entrenador de caballos británico William Haggas. Por último, desfilará el carro con la hija de la princesa Ana, Zara Tindall, acompañada de su esposo, Mike Tindall.