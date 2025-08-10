Antonio Banderas cumple 65 años -muy bien llevados- con una importante ausencia

Este 10 de agosto, Antonio Banderas sopla las velas de su 65º cumpleaños, una fecha significativa que, fiel a su inagotable energía, le tiene trabajando a pleno rendimiento. El actor malagueño se encuentra inmerso en el rodaje de "Above and Below", un thriller de acción dirigido por Jesse V. Johnson y producido por AF Films, que actualmente se filma en España. La trama transcurre en alta mar, con gran parte de la acción desarrollándose a bordo de un barco frente a la playa de Puerto Rico, en Mogán, Gran Canaria. En esta producción, Banderas encarna a Burns, un hombre frío, calculador y de una violencia contenida que promete poner en tensión a la audiencia.

Comparte escena con un reparto internacional en el que figuran Laura Marano, Christina Ochoa, Diego Llinás, Mario Tardón, Donncha Tynan, Ryan Bertroche y Ramiro Alonso, además de un inesperado coprotagonista marino: algún que otro tiburón que aportará un extra de adrenalina a la historia.

En sus redes sociales, Banderas ha compartido varias imágenes del rodaje, dejando entrever las dificultades técnicas y logísticas que implica filmar en alta mar. El compromiso del equipo es absoluto, y esta dedicación ha hecho que el actor no pueda tomarse ni un respiro para atender otro de sus compromisos más entrañables.

Coincidiendo con su cumpleaños, este domingo se celebrará en Marbella la XVI edición de la Gala Starlite, evento benéfico que Banderas coanfitriona desde 2018 junto a su fundadora, Sandra García-Sanjuán. Tradicionalmente, la gala ha sido también ocasión para que el actor celebre su aniversario rodeado de amigos y seres queridos. Sin embargo, este año no podrá asistir debido a su apretada agenda de rodaje. Aun así, se espera que, fiel a su espíritu solidario, colabore con una generosa donación desde la distancia.

La familia se va de boda

No obstante, hay una cita que Banderas no piensa perderse por nada del mundo: la boda de su hija Stella del Carmen con Alex Gruszynski, que tendrá lugar en Málaga, su tierra natal. El evento, cuya fecha y ubicación exactas se mantienen en riguroso secreto, reunirá a un elenco de personalidades de primer nivel, como Melanie Griffith, Dakota Johnson, Alexander Bauer y la legendaria Tippi Hedren. Aunque los novios planean una ceremonia íntima, la expectación mediática será inevitable, pues la familia del actor es, sin duda, una de las más reconocidas de la escena internacional.

Este mes de agosto, entre rodajes, compromisos solidarios y celebraciones familiares, Antonio Banderas demuestra una vez más que su vida sigue siendo un auténtico guion de película.