Nace Seve, primer hijo de Carmen Ballesteros Botín y primer nieto del golfista, catorce años después de su muerte

Carmen Ballesteros Botín y su esposo, Juan Diego García, han sido papás. El pequeño nació el viernes 8 de agosto y se llama Seve, el nombre de su abuelo materno, Severiano Ballesteros, el célebre golfista fallecido en mayo de 2011. La recién estrenada mamá, de 31 años, ha dado la bienvenida a su hijo en su cuenta de Instagram con una imagen desde la cama del hospital con el niño en su regazo y dos palabras: "salvaje y mágico".

Carmen, ahijada de Ana Patricia Botín, es la menor de los tres hijos que tuvo Severiano Ballesteros con Carmen Botín, hija de Emilio Botín y Paloma O’Shea. El pequeño Seve lleva, por tanto, en su ADN una buena porción del legado deportivo, financiero y cultural de nuestro país. Igual que sus hermanos, Javier y Miguel, Carmen ha tomado el testigo de su padre a través de la Fundación Seve Ballesteros, creada en 2009, poco después de que al golfista le diagnosticasen un tumor cerebral.

"Para mis dos hermanos y para mí es muy importante continuar con la labor que él empezó, a favor de la investigación científica y en beneficio de quienes padecen tumores cerebrales, e impulsar el golf con distintas acciones, fomentando los valores que siempre él nos transmitió", explicó en una entrevista con LA RAZÓN, en marzo de 2024, cuando se anunció su boda.

Ballesteros hizo historia en el golf por su magnífico palmarés y por la proyección de la imagen internacional de España. A su madre, Carmen, la conoció en los ochenta en el campo de golf de Pedreña, donde él ejercía como instructor. Se casaron el 25 de noviembre de 1988 en la Casa del Promontorio, un palacete familiar. La novia lució un diseño de Emanuel Ungaro.

Carmen Ballesteros Botín y su padre Severiano Ballesteros Instagram

En declaraciones a LA RAZÓN, habló de cómo el recuerdo de su padre sigue vivo en esta gran saga. De la misma manera que le tuvo presente el día que contrajo matrimonio, su primera dedicatoria habrá sido para él. Disciplinada, amante del deporte y de la vida sana, el golf es uno de los motores que rigen la vida de Carmen, una mujer muy activa en las redes sociales. Según nos contó, guarda un gran parecido con su padre en cuanto a personalidad, talento, perseverancia, humildad y pasión por el golf. De su madre hereda la solidez y la educación en valores: esfuerzo, superación, amor por la familia y generosidad.

Conoció a Juan Diego García con 14 años y contrajeron matrimonio en mayo de 2024 en una ceremonia discreta en la finca Puente San Miguel (Cantabria), un lugar donde la entonces novia ha pasado gran parte de sus veranos y al que le tiene un inmenso cariño.