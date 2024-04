El príncipe William reaparece en el fútbol con su hijo George

Se trata de la primera vez que se ve al príncipe George desde que su madre, Kate Middleton, anunciara que padece cáncer. El joven príncipe, que el próximo mes de julio cumple 11 años, acudió junto a su padre, el príncipe William al estadio Villa Park, que acogió el partido de fútbol que jugaba el Aston Villa. Desde que se emitió el vídeo de la princesa de Gales, el pasado 22 de marzo, anunciando que había iniciado un tratamiento contra la enfermedad, la familia ha mantenido su privacidad y se han apartado del foco mediático desde su casa de campo de Amner Hall.

Tras las vacaciones escolares de Semana Santa y la vuelta a la rutina, padre e hijo han decidido acudir a animar a los jugadores de su equipo. Ambos siguieron muy atentos el encuentro y el príncipe de Gales no dudaba en comentarle a George algunas de las jugadas. Estaban relajados y felices.

"Nos ha llevado tiempo explicárselo a George, Charlotte y Louis de una manera adecuada para ellos", explicaba la princesa de Gales en el vídeo con el que comunicaba la noticia. "Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y manejar esto en privado por el bien de nuestra familia. Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo", destacó.

Muy pendientes siempre de sus hijos, los príncipes de Gales han intentado en la medida de los posible que estos problemas de salud no afecten en el día a día de la familia. "Como les he dicho a ellos; estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al enfocarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu", confesó visiblemente emocionada en el clip.