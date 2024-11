Quién es Lord Ivar Mountbatten, el primo gay de Carlos III y estrella de los reality shows

El salto de Victoria Federica a la televisión con su participación en “El Desafío” o su entrevista en “El Hormiguero” ha dado mucho que hablar porque, hasta ahora, ha sido la más cercana al trono en la línea de sucesión -ocupa la quinta posición- en involucrarse tanto en la pequeña pantalla. Antes que ella, María Zurita o Blanca de Borbón, primas del Rey Felipe VI, dieron los primeros pasos en este sentido.

En Reino Unido tienen sus propios casos, como Gary Goldsmith, tío de Kate Middleton que participó en la versión de Reino Unido de “Gran Hermano VIP”, o a Lord Ivar Mountbatten, un primo lejano de Carlos III que ya es un viejo conocido de la prensa sensacionalista británica.

En 2018 se convirtió en el primer miembro de la Familia Real inglesa en darse el “sí, quiero” con alguien de su mismo sexo, con James Coyle, en una boda celebrada en el salón Bridwell Park. Después, volvió a dirigir el foco hacia él tras aceptar participar en el reality “Keeping Up With The Aristocrats”, donde explotó al máximo el privilegio de pertenecer a uno de los apellidos con más linaje y peso de Reino Unido, los Mountbatten.

Hijo del tercer marqués de Milford Haven, el primo del Rey Carlos III hizo gala en el programa emitido por ITV de un despropósito tras otro, como llamar a sus gansos Isabel y Felipe -en honor a la difunta Reina y a su marido-, o afirmar que Isabel II tenía problemas de incontinencia.

‘Keeping Up With The Aristocrats’ en ITV ITV ITV

Ahora se ha dado a conocer que Lord Ivar Mountbatten se reafirma como showman en “The Traitors”, un reality cuya dinámica consiste en que un grupo de concursantes descubran al traidor que se esconde entre ellos. Se trata de un formato que nació en Estados Unidos y que ya ha sido exportado a varios países, como España, donde aterrizó de la mano de la plataforma HBO. “Traitors España” contó con la participación de rostros muy conocidos como Abril Zamora, Anna Allen, Cristina Cifuentes, Fernando Guillén Cuervo o Apolonia Lapiedra.

Sobre el rancio abolengo de Lord Ivar, cabe señalar que está está estrechamente relacionado con el del Rey Carlos III. Ivar es familiar tanto de la Reina Isabel como de su marido, Felipe de Edimburgo. El padre de Ivar, David Mountbatten, tercer marqués de Milford Haven, fue primo hermano del príncipe Felipe y su tío abuelo, Louis Mountbatten, fue el último virrey de la India y mentor de Carlos de Inglaterra.