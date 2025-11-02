¿Quién querrá mudarse a Royal Lodge? ¿Se convertirá la residencia de Andrés Mountbatten Windsor en la mansión de los horrores?

En una decisión histórica, el Palacio de Buckingham anunció la semana pasada que Andrés Mountbatten Windsor deberá abandonar su residencia en Royal Lodge tras recibir una notificación formal para rescindir el contrato de arrendamiento. Es el mismo comunicado que informa que el rey Carlos III ha iniciado el proceso formal para retirarle el título y los honores: "Su Majestad ha iniciado hoy un proceso formal para retirar el tratamiento, los títulos y los honores del príncipe Andrés. El príncipe Andrés será conocido ahora como Andrés Mountbatten Windsor. Su contrato de arrendamiento de Royal Lodge le ha brindado, hasta la fecha, protección legal para continuar residiendo allí. Se le ha notificado formalmente la rescisión del contrato y deberá trasladarse a otra vivienda privada. Estas medidas se consideran necesarias, a pesar de que continúa negando las acusaciones en su contra. Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y su más sentido pésame han estado, y seguirán estando, con las víctimas y los supervivientes de cualquier forma de abuso".

Mancha sobre el patrimonio

Royal Lodge es una residencia histórica. Está situada en Windsor Great Park, aproximadamente a 5 kilómetros al sur del Castillo de Windsor, en Berkshire. Originalmente data del siglo XVII, aunque ha pasado por múltiples remodelaciones y ampliaciones, especialmente a partir del reinado de Jorge IV en el siglo XIX.

Royal Lodge in Windsor as Prince Andrew under pressure to leave TOLGA AKMEN Agencia EFE

Hasta el escándalo protagonizado por Andrés Mountbatten Windsor, simbolizó el estilo de vida privado de la realeza británica, con grandes dimensiones, amplios jardines, y estancias adaptadas tanto al uso familiar como institucional. Fue residencia oficial de la Reina Madre desde 1952 hasta su muerte en 2002.

La casa principal cuenta con unas 30 habitaciones, un gran salón principal, capilla privada, invernadero y áreas específicas para personal de servicio. La finca ocupa aproximadamente 40 hectáreas de jardines y terrenos privados. Además de la estructura principal, hay varias cabañas auxiliares, incluida la miniatura "Y Bwthyn Bach", un regalo de cumpleaños a la futura reina Isabel II cuando era niña.

Britain Andrew's Demise ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Aquí estuvo Epstein

En las últimas décadas, con Andrés como inquilino, Royal Lodge ha quedado asociado al escándalo del pedófilo Jeffrey Epstein. En 2006, Epstein fue alojado en Royal Lodge, la residencia privada del príncipe Andrés en Windsor, junto con Ghislaine Maxwell y Harvey Weinstein. Su visita coincidió con la celebración del 18 cumpleaños de la hija del príncipe Andrés, Beatriz de York. Tuvo lugar solo dos meses después de que en Estados Unidos se emitiera una orden de arresto contra Epstein por agresión sexual a una menor. El pedófilo y los demás invitados estuvieron en Royal Lodge antes de la fiesta principal que se celebró en los salones del Castillo de Windsor. Ocho días después de ese evento, fue detenido en Florida.

Los historiadores y medios de comunicación barajan ahora quién podría mudarse a la mansión. El príncipe Eduardo, hermano menor del monarca, y Sophie, su esposa, residen actualmente en Bagshot Park, en Surrey, una propiedad impresionante sin excusa para abandonarla. Viven allí desde 1999 y recientemente renovaron el contrato de arrendamiento por otros 150 años.

Royal Lodge in Windsor as Prince Andrew under pressure to leave TOLGA AKMEN Agencia EFE

Otros candidatos podrían ser la princesa Ana y Sir Timothy Laurence, pero la princesa posee su propia finca campestre, en Gatcombe Park. Sus hijos, Zara Tindall y Peter Phillips, también se alojan allí. La propiedad, catalogada como monumento histórico de Grado II y con cinco dormitorios, se encuentra dentro de una finca de 295 hectáreas y fue adquirida por la reina Isabel II en 1976 como regalo de bodas para su hija Ana, cuando contrajo matrimonio con su primer esposo, el Capitán Mark Phillips.

El príncipe Guillermo y la princesa Kate se encuentran en pleno proceso de mudanza de Adelaide Cottage a Forest Lodge. Antes, Royal Lodge sí habría podido ser una opción viable para la pareja y sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis, dada su amplitud y su ubicación en Windsor.

Eugenia y Beatriz de York con su padre, el expríncipe Andrés Gtres

Tampoco parece que las princesas Beatriz o Eugenia vayan a ser las próximas inquilinas. Existe la posibilidad de que el rey Carlos no decida alojar a nadie en la residencia real. En este caso, se le podría dar uso como oficinas o para visitas guiadas.