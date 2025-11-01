Sarah Ferguson también abandona al expríncipe Andrés después de 30 años divorciados

La caída del expríncipe Andrés ha arrastrado a su exmujer Sarah Ferguson, que, además de perder su título de duquesa de York, ha sido despedida de la cadena ITV, donde colaboraba en los programas "This Morning" y "Loose Women". Hasta ahora, Andrés y Sarah vivían plácidamente en Royal Lodge, su fabulosa residencia en Windsor, a pesar de su divorcio en 1996. Fueron también los herederos de los perros de la reina Isabel, Sandy y Muick, tras su fallecimiento, en septiembre de 2022.

Extravagancias

La exduquesa declaró en una conferencia de mujeres creativas que cree que ellos la mantienen en contacto con su exsuegra. "Tengo a sus perros, tengo a sus corgis. Todas las mañanas entran y ladran. Estoy segura de que es ella hablándome. Estoy segura de que es ella, recordándome que todavía está aquí".

Sarah Ferguson , Duchess of York and Prince Andrew The Duke of York during day four of Royal Ascot at Ascot Racecourse. Adam Davy GTRES

La difunta reina, gran amante de los perros, tuvo a lo largo de su vida más de 30 corgis y dorgis. En 2021, Andrés le regaló a su madre dos perros, Muick y Fergus, elegidos por Ferguson. Poco después de la muerte de Fergus, fue reemplazado por otra corgi, Sandy.

Esa estampa de feliz pareja no volverá a repetirse, al menos en Windsor. Ahora el hermano de Carlos III es simplemente Andrés Mountbatten Windsor y finalmente ha accedido a abandonar su residencia de gracia y favor en Royal Lodge.

Isabel II de Inglaterra y su hijo el príncipe Andrés Gtres Gtresonline

Según publica la prensa británica, la primera en dejar el hogar ha sido Sarah, su aliada más fiel durante todos estos años. Esto significa que por fin hay una separación auténtica después de casi tres décadas divorcio y no se unirá a su exmarido cuando este se exilie en la finca que posee el rey en Sandringham Norfolk. Seguirá adelante con su vida como mujer soltera, pero los privilegios que la han sostenido desde su llegada a la Familia Real y afrontando el repudio de los medios de comunicación después de que saliera a la luz un correo electrónico que la vinculaba de nuevo con Jeffrey Epstein, el financiero y pedófilo convicto cuya red de abusos sigue sacudiendo los cimientos del poder internacional.

El príncipe Andrés, en su casa de Royal Lodge, en Windsor. Photo via AP, File Steve Parsons Agencia AP

A pesar de haber mantenido durante años su postura como firme apoyo de Andrés, incluso después de su desastrosa entrevista en "Newsnight", Ferguson ahora parece haberse distanciado y ha optado por vivir separada.

Goteo de correos

La pareja ha quedado expuesta en las últimas semanas después de que salieran a la luz correos electrónicos separados que demuestran que ambos mantuvieron contacto con el pedófilo, incluso después de haberlo repudiado públicamente.

Ferguson vendió recientemente una propiedad en Mayfair, aunque se dice que el dinero se destinó a un fondo fiduciario para sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia. Ahora ella tendrá que buscar su propia vivienda mientras Andrés vivirá de los fondos privados de su hermano, el rey.

Su decisión se produce después de que el ministro británico de Comercio Chris Bryant sugiriera que Andrés debería ir a Estados Unidos para responder preguntas sobre Epstein si se le preguntara. "Cualquier persona decente accedería a esa petición. Creo que si un comité del Senado le pidiera algo a Andrés, lo lógico sería que quisiera colaborar".

El viernes salieron a la luz más correos electrónicos enviados por el hijo de la reina Isabel a Epstein, en los que escribió que "sería bueno ponerse al día en persona".