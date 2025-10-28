El príncipe Andrés recibió a Epstein, Maxwell y Weinstein en Royal Lodge

La sombra del escándalo vuelve a cernirse sobre el príncipe Andrés. Casi dos décadas después del famoso baile de máscaras celebrado en honor del 18º cumpleaños de su hija, la princesa Beatriz, nuevas revelaciones confirman que Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell y Harvey Weinstein no solo asistieron a aquel evento en el castillo de Windsor, sino que fueron huéspedes en Royal Lodge, la residencia privada del duque situada dentro de los terrenos del castillo.

Según una investigación de la BBC, el trío pasó parte del fin de semana de celebración en la mansión de Andrés, dos meses después de que Epstein fuera objeto de una orden de arresto en Estados Unidos por agredir sexualmente a una menor. Hasta ahora se creía que los tres se habían limitado a asistir al baile en el castillo, pero las nuevas pruebas fotográficas y testimonios apuntan a que fueron alojados en Royal Lodge.

Fiesta en Royal Lodge

Un testigo citado por la BBC asegura haber visto a Weinstein y Epstein tomando copas en el jardín trasero de la residencia del duque antes de dirigirse a la recepción principal, que incluyó un banquete y una fiesta de máscaras en los salones de estado del Castillo de Windsor. La cadena británica comparó los muros y la vegetación visibles en una fotografía del grupo con otras imágenes de Royal Lodge, confirmando la coincidencia.

Príncipe Andrés. Esta semana emitió un comunicado en el que desmentía que existieran diferencias entre él y el príncipe Carlos a causa de sus hijas, Beatriz y Eugenia larazon

Ocho días después de aquella velada, Epstein fue arrestado por la policía en Florida. Cuando el príncipe fue interrogado años más tarde en el programa Newsnight (2019) sobre su decisión de invitar al financiero, respondió que "no sabía lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos" y que solo se enteró por la prensa.

El duque de York ha vuelto a situarse en el centro del escrutinio mediático tras la publicación póstuma de las memorias de Virginia Giuffre, quien afirma que fue obligada a mantener relaciones sexuales con él en tres ocasiones, incluso en presencia de Epstein. Aunque Andrés llegó a un acuerdo económico extrajudicial en 2022, continúa negando cualquier irregularidad y sostiene que "no recuerda haberla conocido".

La reciente oleada de revelaciones ha reabierto también el debate sobre su estilo de vida y el privilegio que conserva pese a no ser miembro activo de la realeza. La BBC detalla que el príncipe paga un alquiler simbólico por Royal Lodge -propiedad de Crown Estate, cuyos ingresos van al Tesoro británico-, y que el Palacio de Buckingham ha evitado confirmar si podría ser trasladado a otra residencia dentro del complejo de Windsor, como Adelaide Cottage o Frogmore Cottage.

Epstein y Maxwell fueron visitantes frecuentes de las propiedades reales en los años noventa y principios de los 2000. En 1999, una fotografía los muestra en Balmoral, la residencia privada de la familia real en Escocia; en 2000, Epstein fue invitado al Castillo de Windsor, y Andrés organizó un cumpleaños para Maxwell en Sandringham, donde se tomó la ya célebre imagen de la socialité sentada en el trono junto a Kevin Spacey.

Hoy, el panorama es muy distinto: Epstein murió por suicidio en prisión en 2019, Maxwell cumple unacondena de 20 años en Estados Unidos por tráfico sexual de menores, y Weinstein, condenado por agresión sexual en Nueva York y Los Ángeles, ha logrado un nuevo juicio parcial. Mientras tanto, el príncipe Andrés -sin títulos oficiales y cada vez más aislado- sigue intentando proteger lo que queda de su reputación, mientras los fantasmas de aquel baile en Windsor continúan persiguiéndole.