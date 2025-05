La Reina Letizia sorprende con su última confesión durante la Feria del Libro de Madrid: "Si alguien me llama viejuna, pues a lo mejor con razón"

Doña Letizia ha retomado esta mañana su agenda oficial tras su visita a la Princesa Leonor en Panamá. La Reina ha visita la conocida Cuesta de Moyano por la Feria de Abril de Madrid, que conmemora este año su 100 aniversario.

La Reina Letizia habla en la radio

Durante su visita oficial, Doña Letizia se ha parado con la Cadena Ser y ha concedido una entrevista. La Reina no ha querido desaprovechar la oportunidad de felicitar a la periodista Marta González Novo, presentadora de "Hoy por hoy Madrid", con motivo del centenario de la radio y de la Ser.

"La verdad es que la radio en España acaba de cumplir 100 años y vosotros el mes que viene vais a celebrar ese primer centenario de Radio Madrid, así que felicidades a todas las personas que trabajáis en la Cadena Ser en Madrid a los oyentes también y felicidades a un medio de comunicación como es la radio, que desde luego exhibe como nunca una fortaleza y una lozanía de juventud que son envidiables", ha comenzado diciendo Doña Letizia.

"Somos muchos millones de españoles, yo creo, los que no podemos vivir sin la radio", ha continuado la Reina de España, desvelando que todos los días se despierta escuchando la radio en Zarzuela. "De hecho, yo no me despierto ni con alarmas ni con pitidos. Yo abro los ojos con las voces de personas muy amables que me cuentan cómo va la vida", ha confesado Doña Letizia.

A continuación, la madre de la Princesa Leonor ha lanzado una reflexión. "Además, pensaba que fijaros, en este siglo, en este siglo XXI del despegue de la Inteligencia Artificial, de los algoritmos, de las redes, de las pantallas... Estar hoy aquí, en la Cuesta de Moyano este 9 de mayo de 2025, celebrando el libro, pero también celebrando la radio, es una fantasía", ha expresado la Reina, añadiendo que "si alguien me llama viejuna, pues a lo mejor con razón, pero yo siempre con la radio y con el libro".

La compra de Doña Letizia en la Feria del Libro

Durante su visita, la Reina ha adquirido cuatro libros. El primero que ha comprado ha sido el de Fábulas fantásticas", del periodista y escritor satírico estadounidense Ambrose Bierce. En otra caseta, "Monstruos y Lógica" de Gilbert K. Chesterton, "El vendedor de libros" de Stefan Zweig y "Cartas de un poeta" de Edgar Allan Poe.