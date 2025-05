Isabel Díaz Ayuso vuelve a coincidir en el look con Letizia: gabardina de ante, vaqueros pitillo y mocasines

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a coincidir esta mañana en estilismo con la Reina Letizia, las dos luciendo gabardina en la Feria del Libro 2025. En una mañana primaveral en Madrid, pero con amenaza de lluvia, la monarca ha visitado la emblemática feria de libros de Madrid de la Cuesta de Moyano que cumple un siglo de vida el próximo 11 de mayo, donde mantendrá un encuentro con los libreros y socios de honor de la Asociación ciudadana Soy de la Cuesta, en el Día de Europa. Además, coincidiendo con la visita de Doña Letizia, Soy de la Cuesta hará pública #ComienzosMoyano, una votación de los 25 INCIPITS/comienzos literarios favoritos de libreros e ilustres Socios de Honor de la Asociación. Pero obviamente nosotras nos hemos tenido que fijar en el look de la Reina Letizia que ha recuperado una gabardina que guarda en su armario desde 2021.

Pero no solo la Reina, Ayuso también ha optado por una gabardina, pero en su caso de ante. El regreso del boho chic es más que inminente. Esta nueva ola de la estética bohemia, protagonizada por—cómo no—la que ya fue la reina de ella hace más de una década, Sienna Miller, nuevos iconos del movimiento como Suki Waterhouse y desencadenada, en gran medida, por la colección debut de Chemena Kamali en Chloé, no solo trae de vuelta los románticos vestidos de volantes, los tonos tierra y los tejidos como los encajes o las gasas. También el ante como ha dejado claro Ayuso con este look en la Feria del Libro 2025.

Ayuso y los vaqueros pitillo que vuelven a la moda

Ayuso sigue apostando por los vaqueros pitillo en sus estilismos. Tenemos muchas pruebas y cero dudas de que la política del Partido Popular se ha proclamado una amante de esta prenda de vestir, tal y como vimos en su llegada a la Feria, y que ha combinado con la gabardina de ante marrón, camisa blanca y mocasines negros.

El look de Ayuso. Gtres

Los desfiles y expertas en moda confirman la vuelta de los pantalones pitillo, ajustados y entallados, a los que les dijimos adiós hace unos años. Algunas los propusieron en denim combinados con botas altas como Zoe Saldaña, otras de cintura baja con un crop-top, para dejar la cintura al descubierto, y otras en una versión muy parecida a los leggings, llevados con chaquetas de tweed, blusas brillantes y otros accesorios de inspiración Y2k.