El silencio revelador del príncipe Harry ante los ataques a su hermano Guillermo

Tal y como prometía su autor, el libro "Endgame" se extiende como un manto de lava frenando, tal vez de forma irreversible, cualquier posibilidad de reconciliación del príncipe Harry con su familia. En sus páginas, el periodista Omid Scobie se ensaña de forma especial con los príncipes de Gales, Guillermo y Kate, revelando detalles poco prudentes de las disputas entre los Sussex y los Windsor.

¿Qué opinan Harry y Meghan? La incógnita se resuelve con su revelador silencio. La prensa británica sospecha que Scobie no es más que el portavoz oficioso de los Sussex. Quien calla otorga. El príncipe calla ante los ataques que ha recibido su hermano, a quien el autor considera un auténtico villano, "un inepto" si se presentase una crisis institucional y un hombre con "ideas anticuadas sobre raza, clase y dinero".

La columnista británica Sarah Vine no deja lugar a la duda. "Si el duque y la duquesa de Sussex no denuncian el veneno de este nuevo libro, solo podemos deducir que lo respaldan". Cuanto más dura su silencio, más conducen las sospechas a ellos.

El príncipe Harry y Meghan Markle rompen el último lazo que les ataba a Reino Unido El príncipe Harry y Meghan Markle rompen el último lazo que les ataba a Reino Unido

En el Palacio de Buckingham, la decisión durante las semanas anteriores a la salida del libro, en las que se habían ido publicando filtraciones orquestadas con el fin de provocar reacciones, ha sido no entrar en este juego. "Interactuar con este absurdo adulador de Sussex solo daría credibilidad a sus afirmaciones, arrastrando a la familia real aún más profundamente al interminable psicodrama de Harry y Meghan", ha escrito Vine.

De hecho, el libro podría ser una nueva entrega en la narrativa victimista del matrimonio, un intento desesperado, "cada vez más histérico" (en palabras de esta columnista) por dar continuidad a la "Guerra de los Windsor". En sus motivaciones, podría estar el recelo que les provoca la buena marcha de la familia real sin ellos y la popularidad creciente de su cuñada, Kate.

El príncipe Harry y Meghan Markle en su entrevista con Oprah Winfrey Handout Harpo Productions/Joe Pugliese v

Si aún quedaba alguna ilusión de la vuelta a Sandringham House por Navidad, definitivamente podría haberse volatilizado. Es tradición en la familia real británica pasar los últimos días del año en esta finca situada en el condado de Norfolk. A pesar de las polémicas, el príncipe Harry ocupa el quinto puesto en la línea de sucesión por detrás de su hermano y sus sobrinos y no ha renunciado a sus derechos dinásticos. No obstante, si el rey Carlos III desea felicitar a sus nietos Archie y Lilibet Diana, quizás la mesa de Nochebuena no será el mejor de los escenarios.