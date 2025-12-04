Verónica Sánchez y el día que quedó con Felipe y Letizia para ver una película en el cine

Que el Rey Felipe VI y la Reina Letizia son amantes del cine no es un secreto. Muchas son las ocasiones en las que sus escapadas a las salas de cine de Madrid terminan en los titulares. Unas veces porque los paparazzi les siguen los pasos, otras porque otros espectadores se sorprenden con el real encuentro en las butacas y comparten las pruebas en redes sociales. Pero ahora su última aventura pare ver un estreno en una gran pantalla ha venido con sorpresa añadida y un gran halo de misterio. Y es que entra como protagonista en la historia la actriz Verónica Sánchez, que guardaba este encuentro a modo de secreto. Hasta ahora. Y es que su cita no fue del todo casual.

Este jueves ha acudido al programa ‘Hoy por Hoy’ de Àngels Barceló en la Cadena SER. Acudía a promocionar su último trabajo, siendo protagonista de la serie ‘Las hijas de la criada’, adaptación de la novela escrita por Sonsoles Ónega. La presentadora está triunfando con su libro, pero también con la serie que le da vida en la pequeña pantalla. Un éxito para la amiga íntima de la Reina Letizia quien, por cierto, se citó con la actriz en una tarde de cine.

Verónica Sánchez y su tarde de cine con los Reyes

Esta anécdota se había silenciado a modo de secreto, pero a lo largo de la conversación en el programa radiofónico surgió el instante de desvelarlo. Verónica Sánchez hablaba con el colaborador Luis Alegre, recordando cuando le invitó al Café Gijón y la velada se tornó “bastante especial”. Un suceso que aconteció dos décadas atrás, pero que se había acordado callar hasta que ahora se han lanzado a contarlo: “Que ya podemos contar 20 años después, ¿verdad? Tú sabes que yo soy una tumba”, jugaba sobre si lanzarse o no a contar el secreto.

Se anima: “Luis Alegre es el culpable de los varios grandes sustos de mi vida. Un día quedé con él y me dice ‘oye, estoy en Madrid, vámonos al Café Gijón. Luego yo me tengo que ir porque he quedado con unos amigos para ir al cine, pero nos vemos antes’”. Aceptó la propuesta de su amigo, se tomaron algo y la conversación era tan animada que no quisieron dejarla ahí. Así se apuntó la actriz al plan del cine, sin saber que compartiría butacas con los Reyes de España.

La película elegida fue ‘Elegy’, cinta dirigida por Isabel Coixet con Penélope Cruz como protagonista. Se estrenó en 2008. Así se acercaron hasta los cines donde habían quedado con sus amigos, sin saber muy bien la actriz quiénes eran: “Me acuerdo que le pregunté: ‘Oye Luis, pero tus amigos, ¿son de este mundillo? Y él me dijo que no exactamente. No exactamente, Luis Alegre y estamos en los cines Verdi y aparecen Felipe y Letizia. Te lo juro. Esos eran sus amigos”, confiesa Verónica Sánchez, que no daba crédito a la escena de la que estaba siendo protagonista inesperada.