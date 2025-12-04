Paulina Rubio, acosada por las deudas: ¿desalojada de su mansión de Miami?

Paulina Rubio lleva mucho tiempo plantando cara a su exmarido, Nicolás Vallejo-Nágera, en los tribunales. También él se ve en la obligación de lidiar con las demandas que le interpone con regularidad su exmujer. Desde que se divorciaron han estado en pie de guerra por temas relacionados con el reparto de su patrimonio y, sobre todo, por su hijo Nico. Una batalla en la que no hay vencedor y en la que ambos han terminado perdiendo. Al menos sí dinero, pues la cuantía empleada en llevar la razón frente a un juez ha sido elevada. Quizá demasiada. De ahí que ahora sea la artista la que arrastre problemas económicos y nuevos líos inmobiliarios.

A pesar de que la mexicana es incombustible y sigue atesorando una horda de fans que jalean sus canciones y apoyan sus muchos proyectos, las cuentas no le salen. Algo que le estaría quitando el sueño, pues está viendo cómo se desmorona su imperio, el que ha construido a lo largo de su carrera desgarrándose la voz en cada canción. Y es que de nuevo las complicaciones económicas han hecho que cope titulares a ambos lados del Atlántico, mientras sus éxitos profesionales quedan atrás y no logran tanta repercusión.

Paulina Rubio, preocupada por su vivienda

La situación de la exmujer de Colate es complicada. Tanto, que sus deudas le habrían obligado a abandonar el que se había convertido ahora en su hogar. Tal y como ha informado la presentadora Maxine Woodside, la cantante ha sido desalojada de su exclusiva vivienda de Miami, al acumular deudas hipotecarias. Un inesperado revés que ha confirmado además uno de sus amigos, Óscar Madrazo. Uno que siempre ha estado fielmente a su lado y que ahora alerta de que su amiga no puede hacer frente al pago de las cuotas de la hipoteca, por lo que estaría cerca de perder su residencia.

La cantante mexicana Paulina Rubio Giorgio Viera Agencia EFE

En el mismo programa mexicano, la periodista Shanik Berman destacó que esta precaria situación no es nueva, sino que lleva arrastrándola desde hace unos años. El agujero en sus cuentas viene por los problemas judiciales contra sus exmaridos, pues tantas citas en los juzgados son caras y más si no siempre se gana. Así sucede con Colate, pero también con Gerardo Bazúa. Aun así, aunque un amigo suyo lo confirme, hay otros que lo niegan. Otra amistad mantiene que “todo es mentira”, que ella ya no vivía ahí y que “no la han echado de ningún sitio”. Sea como fuere, ella guarda silencio mientras azota el temporal.