Victoria para el príncipe Harry: el ministerio de Interior revisará la orden de retirar su escolta en Reino Unido

El príncipe Harry, el benjamín del Rey Carlos III y eterno verso suelto de la familia real británica desde que en 2020 decidió dejar atrás sus funciones institucionales, podría ver cómo se reabre uno de los capítulos más sensibles de su nueva vida: su seguridad en suelo británico. Según publica este lunes "The Sun", el ministerio del Interior ha ordenado revisar la decisión que le retiró la protección policial permanente durante sus estancias en el Reino Unido.

Este posible cambio de criterio no es un simple trámite. Si se confirma, podría suavizar el distanciamiento entre el soberano y los pequeños Archie y Lilibet, los hijos del duque de Sussex que crecen en Estados Unidos y a quienes el Rey no ha vuelto a ver desde 2022. El asunto de la seguridad ha sido, precisamente, uno de los grandes obstáculos para un reencuentro familiar.

Tras su salida de la Casa Real, el príncipe Harry llevó el caso hasta el Tribunal Superior para intentar recuperar esa protección financiada con fondos públicos, aunque sin éxito. Ahora, el tabloide asegura que Interior ha dado un giro y ha solicitado una nueva evaluación del nivel de riesgo que afronta el príncipe cuando pisa su país natal, de modo que se espera una resolución el mes próximo.

El príncipe Harry en Nottingham Gtres

Si la revisión concluye que el duque de Sussex necesita nuevamente una escolta policial completa, será el contribuyente británico quien sufrague el coste. Hasta ahora, la seguridad privada que mantiene en Estados Unidos le supone, según la prensa, varios millones anuales.

Instalado en California junto a Meghan Markle y sus dos hijos, el príncipe Harry lleva tiempo advirtiendo de que no considera seguro viajar con su familia al Reino Unido en las condiciones actuales. Esta situación ha limitado notablemente sus visitas, cada vez más contadas. La última fue en septiembre, cuando se reunió con su padre por primera vez en 19 meses, en un encuentro breve pero cargado de simbolismo para una familia que parece avanzar, muy lentamente, hacia un nuevo equilibrio.