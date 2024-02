Un vídeo de la princesa Leonor sorprende a la Reina Letizia en su viaje a Salamanca

La Reina Letizia exprimió hasta el último segundo de su visita a Salamanca. Su agenda estaba a rebosar, aunque fueron sus movimientos más espontáneos los que más han dado que hablar. A su llegada a la ciudad, Su Majestad tuvo a bien bajar la ventanilla de su coche para saludar a los agricultores que protestaban en la carretera, un gesto de apoyo público muy aplaudido. Además, también se dio un baño de masas con los cientos de ciudadanos que la esperaban, haciendo gala una vez más de la naturalidad que tanto ha mostrado en los últimos meses.

Su visita a la provincia castellanoleonesa estaba enmarcada en el Tour del Talento, uno de los muchos programas incluidos en el Princesa de Girona CongresFest, un evento multidisciplinar que albergó charlas, coloquios, música en directo y el anuncio del ganador del Premio Princesa de Girona Arte 2024. El galardón recayó en esta ocasión sobre Victoria Luego, actriz protagonista de la serie "Antidisturbios" o la película "Suro", por la que fue nominada a un Premio Goya en la categoría de Mejor Actriz.

El reconocimiento a la artista consiste en una dotación de 20.000 euros y en la entrega de la reproducción de una obra del artista contemporáneo Juan Zamora.

Tour del Talento, visita al proyecto “Ciudad del español” y una exposición: la frenética agenda de la Reina Letizia en Salamanca Casa Real

Fue al acabar la ceremonia cuando un vídeo de la princesa Leonor sorprendió tanto a la Reina como al resto de asistentes. El metraje recogía imágenes de la heredera y su madre en diferentes actos, así como partes de sus discursos anteriores que ensalzaban el talento de las generaciones más jóvenes:

"Es un momento importante en mi vida y me siento con muchas ganas y convencida de seguir aprendiendo y entregando mi mejor ánimo en fortalecer los valores con los que he crecido: respeto a los demás, esfuerzo, excelencia, busca del conocimiento, templanza, disciplina y constancia. También capacidad para percibir la realidad y vivir con el entusiasmo propio de mi edad. Siento que el esfuerzo está siempre detrás de la excelencia. Yo también me estoy preparando y me identifico con los valores de la Fundación que son también mis objetivos, el talento, el esfuerzo, el compromiso y la solidaridad. Mi generación confía en que el esfuerzo de un trabajo comprometido pueda contribuir a un futuro más esperanzador".

No es de extrañar que la Fundación Princesa de Girona haya tenido este gesto con doña Leonor, quien da nombre a la organización y, además, la preside de forma honorífica.