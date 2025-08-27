La visita secreta del Rey Felipe VI a Jaime Anglada en el hospital

La situación de Jaime Anglada en el hospital Son Espases de Palma mejora poco a poco. Los últimos partes médicos sobre el estado del cantante son cada vez más positivos, aunque se informen de nuevas citas en quirófano que suponen más retos a su recuperación. Aun así, su familia e íntimos amigos están esperanzados, especialmente después de que se hayan descartado daños cerebrales del atropello que sufrió el pasado 8 de agosto en la isla balear.

Circulaba con su motocicleta cuando fue arrollado por un vehículo que conducía un joven bajo los efectos del alcohol, que se dio a la fuga tras el siniestro, incurriendo en otro delito por omisión de socorro. Mientras él se enfrenta a su destino judicial, su víctima evoluciona de sus graves lesiones, que le han llevado a quirófano en varias ocasiones. Al menos ha salido de la UCI. Es por eso que ha podido recibir ya la visita de amigos en su habitación en planta, como ya ha hecho con total discreción el Rey Felipe VI.

La visita secreta del Rey Felipe a Jaime Anglada

Después de casi tres semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos del citado centro médico de Palma, Jaime Anglada al final subía a planta. Un alivio para sus seres queridos, que ya no debían turnarse para cogerle de la mano y permanecer a su lado en el hospital. Desde que fue despertado poco a poco del coma al que fue inducido para controlar sus lesiones y el fuerte traumatismo en la cabeza, se ha ido flexibilizando más el régimen de visitas. Algo que han querido aprovechar algunos de los íntimos amigos del artista mallorquín.

Carolina Cerezuela y Carlos Moyá visitan a Jaime Anglada Gtres

Los primeros en acudir al hospital nada más recibir el permiso de la familia fueron Carolina Cerezuela y Carlos Moyá. Ella es su compañera sobre los escenarios y también su íntima amiga. La pareja fue fotografiada a su llegada al Hospital Son Espases de Palma. Lo hacían el pasado martes 19 de agosto, casi dos semanas después del siniestro, de ahí que apareciesen con el rostro serio, la mirada clavada en el suelo y sin intención alguna a hablar con la prensa apostada en las inmediaciones.

Lo mismo que el Rey Felipe VI, aunque en su caso no hayan trascendido imágenes de su paso por el centro médico. Ya le tocó interrumpir sus vacaciones privadas para interesarse por el estado de su amigo, pero el monarca quiso estar al lado de Jaime Anglada el pasado fin de semana. Así lo aseguran desde ‘Informalia’, que cuenta con una fuente que le pudo ver en el centro médico el pasado sábado por la tarde. Una visita de la que no había constancia en la agenda oficial, pues se trataba de un viaje de carácter privado sin repercusión institucional. De ahí el silencio y la discreción con la que fue llevada a cabo.