Jaime Anglada debe ser operado de nuevo tras salir de la UCI

La situación de Jaime Anglada en el Hospital Universitario Son Espases de Palma sigue preocupando a todos. Su familia y amigos continúa velando por su pronta recuperación, mientras respiran algo más tranquilos tras ser trasladado a planta y abandonar al fin la Unidad de Cuidados Intensivos, tras tres semanas aquí. La evolución ha sido favorable, aunque su estado ha sido grave en todo momento, tras sufrir un atropello cuando circulaba con su motocicleta por Palma. Un joven le arrolló con su vehículo y se dio a la fuga, incurriendo en tres delitos por conducir bajo los efectos del alcohol y omisión de socorro a su víctima.

El cantante, amigo íntimo del Rey Felipe VI, lleva ya tres días fuera de la UCI, pero esto no quiere decir que ya esté recuperado de sus lesiones tras el siniestro. Y es que debe volver a pasar por quirófano, un paso que ya se ha convertido en rutina, después de haber sido intervenido ya en numerosas ocasiones desde que el pasado 7 de agosto sufriese el atropello. Está estable, fuera de peligro y, según destacan en su último parte médico: “El estado general del paciente es bueno”. Su círculo más íntimo ve acrecentado su optimismo.

Jaime Anglada será operado de nuevo

Desde el diario mallorquín ‘Última Hora’ han ofrecido los últimos detalles sobre la evolución del artista. Recuerdan cómo la semana pasada tuvo que entrar en quirófano, para colocarle unas placas metálicas en la pelvis y la cabeza del fémur. Ahora, volverá a ponerse en manos de los expertos cirujanos para continuar con el arreglo de los imperfectos que el accidente de tráfico le provocó. Ahora, el objetivo de su nueva operación será la mandíbula y la muñeca.

Jaume Anglada, en la recepción de los Reyes y sus hijas en Marivent Gtres

Un nuevo paso por quirófano que mantiene en vilo a su familia y amigos. Jaime Anglada ya ha tenido que ponerse en manos de los cirujanos en varias ocasiones, para extirparle un brazo o tratar las lesiones en su cadera, por ejemplo. Desde un primer momento se le indujo al coma, del que fue despertado poco a poco hace dos semanas. Así se estudió también la posibilidad de existencia de lesiones cerebrales, las cuales han sido ya descartadas por la periodista Beatriz Cortázar, lo que era una de las grandes preocupaciones de la familia.

Ahora, poco a poco los médicos van dándoles buenas noticias, ante una favorable evolución de Jaime Anglada tras el atropello. Ya ha salido de la UCI y ha subido a planta, permitiéndose con ello recibir más visitas de íntimos. Así hizo Carolina Cerezuela y Carlos Moyá, con la que se ha subido infinidad de ocasiones al escenario. Se espera que haga lo propio el Rey Felipe VI, uno de sus íntimos amigos, aunque de manera discreta y sin querer acaparar la atención. La evolución del cantante tras sus muchas operaciones es positiva, de ahí que vaya a entrar de nuevo a boxes para nuevos avances en su tratamiento. Y es que hace unas semanas, ante su gravedad, se desaconsejaba cualquier tipo de intervención. Ahora suceden casi cada semana.