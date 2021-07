Antonio Banderas rompe con Londres y vende su mansión por 3,5 millones

Gente

Antonio Banderas habría decidido vender su casa de Surrey, en Londres por la friolera de 3,5 millones de euros; así lo desvelan los medios británicos, que aseguran que a sus 60 años, el actor ha vuelto a su Málaga natal debido a sus problemas de corazón.

Tal y como informa Daily Mail, poco después de separarse de Melanie Griffith, en 2005 Banderas compró la propiedad situada en Cobham, con su novia Nicole Kimpel. Un lugar conocido por poseer un vecindario de estrellas como el tenista Andy Murray y el ex jugador del Chelsea John Terry.

La casa consta de 5.400 metros cuadrados en un terreno rodeado de bosques. Fue diseñada por el estudio de arquitectura alemán Huf Hauf, especializado en casas prefabricadas que combinan madera y cristal de forma ecológica. El estilo de diseño minimalista ofrece una vida de planta abierta, inundada de luz gracias a las ventanas del suelo al techo. Se distribuye en tres plantas y tiene cinco habitaciones.

La casa de Antonio Banderas en Surrey

En la planta baja está el comedor, la sala de estar, la cocina y una zona de trabajo y juego, así como un guardarropa. En la planta superior se encuentra el dormitorio principal, con un vestidor de casi 13 metros cuadrados y un baño suite. Al otro lado de la misma planta se encuentran dos dormitorios dobles con un baño común entre ellos. Cada una de las habitaciones de la primera planta cuenta con su propio balcón privado. También tiene un gimnasio y una sauna, así como dos dormitorios adicionales para invitados y un gran patio.

Según este mismo medio, Antonio Banderas compró la casa por casi 3 millones de euros hace seis años en un lugar que calificó como mágico: “Surrey me parece mágico. Ya no soy una persona fiestera, así que tengo el espacio y la paz para escribir y realmente entrar en mi propia cabeza. Salgo a montar en bicicleta por el bosque, y todo el mundo en Cobham, Weybridge y Esher es increíblemente amable. Sobre todo, estoy rodeada de naturaleza. Me encanta observar a los ciervos y a los zorros que vienen a mi jardín”.