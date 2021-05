Kim Kardashian, demandada por sus empleados

Kim Kardashian ha sido demandada por un grupo de ex jardineros y personal de mantenimiento que afirman que la celebrity no les pagó los salarios adecuadamente, se negó a pagar las horas extra y no les permitió tomar descansos para comer.

Los documentos judiciales presentados en Los Ángeles ayer detallan una larga listas de quejas sobre las condiciones de trabajo en la casa de la más mediática de las Kardashian, situada en Hidden Hills, según publica Daily Mail.

Los siete ex empleados también aseguran que nunca les pagaron a tiempo y que se les retiró el 10 por ciento de sus salarios para pagar impuestos, que luego ella no entregó a las autoridades.

Ninguno de ellos recibió recibos de pago o salarios detallados, y todos dicen que Kim no pudo hacer un seguimiento de las horas que trabajaron o que pagaron por horas extra.

Uno de los denunciantes, que solo tiene 16 años, dice que lo obligaron a trabajar más del máximo de 48 horas a la semana permitidas. Y cuando uno de los jardineros se acercó a Kim para preguntarle sobre horas extras, impuestos y descansos, afirma que lo despidieron en el acto.

El abogado Frank Kim del bufete de abogados Kim Legal, que presenta el caso contra Kim, señala que “el robo de salario y otras violaciones en el lugar de trabajo son un problema generalizado en Los Ángeles. Mi firma está investigando actualmente otras posibles violaciones contra estos acusados, así como contra otras familias y empresas poderosas en nombre de los trabajadores domésticos”.

Por su parte, un representante de Kim afirma en Daily Mail que el personal detrás de la demanda no había sido contratado directamente por ella, sino a través de un tercero. “Estos trabajadores fueron contratados y pagados a través de un proveedor externo contratado por Kim para brindar servicios continuos. Kim no es parte del acuerdo realizado entre el proveedor y sus trabajadores, por lo tanto, no es responsable de cómo el proveedor administra su negocio y de los acuerdos que ha hecho directamente con su personal. Kim nunca ha pagado a un proveedor por sus servicios y espera que el problema entre estos trabajadores y el proveedor que los contrató se pueda resolver pronto de manera amistosa”.