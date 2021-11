Tom Hanks rechazó viajar al espacio para no pagar los 24 millones de euros del billete

Gente

Decisión

Viajar al espacio es una oportunidad única. Pero cuál es el precio. El actor Tom Hanks rechazó el “tour” porque no estaba dispuesto a pagar 24 millones de euros por el billete. Durante una entrevista en el programa de Jimmy Kimmel Live, el actor asegueró que el propio Jeff Bezos, fundador de Amazon y de Blue Origin, le había ofrecido la posibilidad de viajaral espacio pero él lo rechazó. “Sí, así es, siempre que yo lo pagara. Ya sabes, cuesta como 28 millones de pavos o algo así. Me va bien, Jimmy, me va bien. Pero no voy a pagar 28 millones de pavos”, reía el intérprete de Forrest Gump o Polar Express. Al cambio, la cifra serían unos 24,2 millones de euros. “Son como 12 minutos de vuelo, ¿no? ¿Algo así? Vale, podemos hacerlo en nuestros sillones ahora mismo”, bromeaba. “No necesito gastarme 28 millones en eso”, afirmaba Hanks. Y también contaba, que quizá sí que se hubiera animado si el paseo le hubiera salido gratis. “Solo para experimentar la alegría de fingir que soy multimillonario”, reía.

La fortuna del actor, desde que iniciara su carrera de interpretación en 1980, se calcula que alcanza los 400 millones de dólares (unos 350 millones de euros).

Tom Hanks, en la premier de "Finch" . Reuters FOTO: AUDE GUERRUCCI REUTERS

Quien no rechazó la oferta de Bezos fue otro actor: William Shatner, el capitán Kirk de la saga Star Trek. El pasado 13 de octubre y con 90 años, Shatner viajó en la nave espacial New Shepard, con la que pasó 10 minutos y 17 segundos en el aire, a 106 kilómetros de altura sobre el desierto de Texas. “Lo que me has dado es la experiencia más profunda”, le confesó el intérprete a Jeff Bezos con gran emoción una vez finalizado el viaje. “Espero nunca recuperarme de esto. Espero mantener lo que siento ahora. No quiero perderlo”, aseguró.