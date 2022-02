Maluma, atacado por su perro: “Me mordió, pero fue de susto, no de agresividad”

Maluma hizo saltar las alarmas tras publicar una imagen en su cuenta de Instagram en la que mostraba las heridas de su rostro tras ser mordido por uno de sus perros. Unas fotografías que preocuparon a sus fans y por las que se vio obligado posteriormente a aclarar lo sucedido.

“La triste realidad es que Buda me mordió, pero fue de susto, no de agresividad”, escribió el cantante de reguetón junto a una imagen en la que se podía apreciar las marcas del ataque del dóberman europeo rojo, con el que habitualmente podemos ver a Maluma posar en redes sociales.

Maluma, atacado por su perro FOTO: Instagram

“Pero bueno, para que aprendan. Los animales son muy leales, pero uno tiene que tener mucho cuidado. No lo hizo a malas. No pasa nada. Lo quiero como si nada hubiera pasado”, agregó el colombiano, que se declara un gran amante de los animales. Y es que afortunadamente, lo que podía haber sido un grave incidente tan solo quedó en un susto para Maluma y sus más de 61 millones de seguidores en Instagram.