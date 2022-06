Susy Cortez: “Piqué me quería mandar un jet para conocerme”

El nombre de Susy Cortez ha cobrado fuerza en la última semana tras conocerse su intercambio de mensajes con Gerard Piqué, el protagonista del momento tras su reciente y mediática ruptura con la cantante Shakira. La brasileña Suzy, modelo de profesión y Miss Bum Bum 2015, ha contado sus vivencias junto al jugador del F.C Barcelona desde que ambos se conocieran en 2016 a través de Sandro Rosell, expresidente del club blaugrana, viejo conocido de esta modelo que vivió durante cuatro años en España, más concretamente en Barcelona. De hecho, esta joven ha sido portada de conocidas revistas como la extinta «Interviú» y ha participado en diferentes programas de Telecinco o el universo Mediaset.

Lo cierto es que el retrato que pinta de Piqué confirma los pensamientos que muchos tienen sobre el deportista respecto a su faceta más mujeriega, y es que la protagonista de esta entrevista ha esperado a que la pareja rompiese para ofrecer su testimonio sin tapujos en esta entrevista exclusiva. Las pasiones femeninas que levanta Piqué no han hecho más que comenzar. Pasen y lean.

¿Cómo y cuándo conoció a Gerard Piqué?

Soy fan y musa del F.C Barcelona y viví en Castelldefels durante 4 años. Conocí a Piqué en el año 2016.

El expresidente del club, Sandro Rosell, fue el que les puso en contacto, ¿no?

Sí, conozco a Sandro Rosell porque yo trabajé para la marca Nike. Él me dijo que muchos jugadores querían mi teléfono, entre ellos Piqué.

¿Qué pensó cuando Piqué se puso en contacto con usted?

Pensé que era falso y lo bloqueé. En ese momento cambié mi número, siempre lo cambio, es un hábito mío, pero luego Piqué me escribió por mensaje directo a mi cuenta de Instagram, que, por cierto, hace cinco meses me hackearon mi cuenta oficial y estamos luchando para recuperarla. Fue ahí cuando me di cuenta de que realmente se trataba de él.

¿Le gustaba el futbolista?

Me gusta como jugador del Barcelona, eso es todo. En mi vida solo he tenido una relación sentimental con un jugador de fútbol, que se llama Arturo Vidal.

¿Alguna vez se ha visto en persona con Piqué?

No nos conocemos personalmente. Solamente a través del móvil, pero de hablar en persona no. Los mensajes que él me enviaba eran muy fuertes, subidos de tono, y yo no quería esa aproximación.

¿Él quería una relación o solo un contacto íntimo?

Lo que realmente quería no puedo decirlo, pero yo nunca quise tener nada que ver con él porque siempre respeté su relación. Creo que es absurdo que me mande un mensaje preguntando el tamaño de mi trasero y pidiendo ver fotos mías especiales. Me enviaba desnudos pero yo no los abría. Incluso me ofreció un jet para recogerme en Londres. Me parece que eso es una falta de respeto para su esposa y su familia.

¿Le habló de Shakira en alguna ocasión?

Nunca me dijo nada sobre ella, solo le interesaba yo. Al principio pensé que él era genial, pero luego fue extraño que alguien casado quisiera saber tanto sobre mí y esa obsesión que tenía por querer conocerme.

¿Qué mensaje le enviaría a Shakira a día de hoy?

Que sea fuerte y siga viviendo su vida con sus maravillosos hijos. Ella es joven y hermosa, y aún tendrá muchos amores en su vida. Y lo principal que le digo es que tenga mucho cuidado.