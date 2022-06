El detective que Shakira puso a Piqué y las mujeres que entran en juego

Shakira y Piqué ya son historia. Al menos juntos. Desde que la pasada semana ambos confirmaran a través de un comunicado los rumores que hablaban de ruptura definitiva, son muchos los enigmas que rodean a la que está siendo la separación más mediática de este 2022. Una separación en la que el futbolista del F.C Barcelona ha salido peor parado en cuanto a su imagen de marca. En poco más de una semana, ha sido testigo de cómo se le relaciona con varias mujeres, antes, durante y después de la separación. Los que más les conocen aseguran que la artista contrató incluso a varios detectives para seguir a su por entonces pareja. Ella, loca de amor, creía a Piqué a ciegas cuando este le decía que la única mujer era ella.

Infidelidad o no, lo cierto es que a día de hoy las iniciales C.M. retumban cada vez con más fuerza dentro de la vida de Piqué. Todos saben el nombre de la joven estudiante y azafata de 22 años que le ha devuelto de nuevo la «ilusión», pero lo cierto es que nadie se atreve a dar su nombre en público. Ella es anónima, y ya ha advertido a su entorno que si desvelan su identidad y despixelan su rostro, no tendrá reparo ninguno en tomar las medidas necesarias. Es precisamente ese mismo entorno el «culpable» de que Gerard Piqué se haya cruzado en su vida gracias a un nexo común: Riqui Puig, el centrocampista del F.C Barcelona que ha hecho de celestino de la pareja durante una de las muchas juergas barcelonesas que ahora comparten como amigos y compañeros de equipo. Una de las discotecas que frecuenta con asiduidad Piqué es «La Traviesa». Allí es precisamente donde habría conocido a C.M., ya que esta joven trabajó durante un tiempo en el citado local como camarera. C.M. se encuentra sobrepasada tras haberse convertido, sin esperarlo, en la protagonista de la noticia. A pesar de que su rostro no se haya expuesto de forma pública, son muchos los que ya le han escrito a través de las redes sociales para intentar obtener un titular sobre su relación con el deportista. Ante eso, la protagonista ya ha decidido desactivar sus perfiles hasta que pase la tormenta.

Retrato robot de la nueva novia de Piqué FOTO: Telecinco larazon

Piqué está pagando, ahora más que nunca, las consecuencias de esa fama de «conquistador» que le precede desde tiempo atrás. No solo a él, también a otros muchos deportistas de élite. Tanto es así que, nada más confirmarse la noticia de su separación, se le vinculó con la madre de su compañero del Barça, Pablo Gavi, y se aseguró que ambos habían tenido más que una charla. Una información que no tardó en desmentirse y que molestó mucho al propio Piqué.

Por si esto fuese poco, el nombre de Nuria Tomás ha vuelto a ver la luz pública una década después. Para muchos es una gran desconocida, al menos hasta el momento, pero se trata de la hija del empresario jamonero Enrique Tomás y a su vez expareja del futbolista. Estuvieron juntos dos años. Fue en el año 2009 cuando comenzaron una relación que se prolongó hasta principios de 2011, fecha en la que este periódico contó en exclusiva su ruptura. Ahora, casualidad o no, y apunto de cumplir 35 años, se encuentra inmersa en la preparación de una docuserie sobre su vida, en donde Piqué tuvo cabida: «A los 21 años algo cambió mi vida. Parte de mi inocencia se quedó ahí y empecé a ser otra. Apareció un amigo y nos convertimos en pareja», ha contado recientemente haciendo una clara referencia a esta relación del pasado que marcó su vida.

Nuria Tomás, exnovia de Gerard Piqué FOTO: Nuria Tomás Instagram Nuria Tomás Instagram

Nuria fue la predecesora de Shakira en el currículum amoroso del catalán. Aunque fue en el año 2010 cuando se publicaron las primeras imágenes entre Piqué y Shakira juntos en Ibiza, ellos negaron la evidencia hasta febrero de 2011, tan solo dos meses después de que se confirmase el fin de la relación entre Nuria y el deportista. El entorno del propio Gerard Piqué cuenta que la artista colombiana ha sido su gran amor. Un amor con el que ha compartido casi once años de vida en común y lo más importante, Milan y Sasha, sus dos hijos, de nueve y siete años de edad. Ellos son lo único que ahora mismo les une, y por ellos hacen el esfuerzo de mantener una relación cordial pese a las circunstancias, tal y como se pudo apreciar la semana pasada en República Checa, donde los dos estuvieron presentes con el fin de apoyar a su hijo mayor durante un partido de béisbol.