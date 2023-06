Armie Hammer y Elizabeth Chambers se divorcian tres años después de las polémicas de canibalismo y abuso

Armie Hammer, alejado de todos los proyectos de Hollywood, a causa de las acusaciones de canibalismo, acoso y abuso, ha decidido romper con su pasado. Según informan "People" y "Page Six", Hammer, de 36 años, y su esposa, la periodista, presentadora y empresaria texana Elizabeth Chambers, de 40, han alcanzado un acuerdo de divorcio. "Las partes han llegado a un acuerdo por escrito que tiene en cuenta sus propiedades y las cuestiones familiares", se puede leer en el acuerdo, filtrado por el portal TMZ.

La separación de la pareja se hizo pública el pasado martes, justo después de que en EE UU se celebrara el pasado domingo el Día del Padre. Chambers colgaba entonces una publicación llena de fotos y con un tierno mensaje hacia los padres “presentes” y “que no abandonan” en su perfil de Instagram. El destinatario, su padre. Hacia el actor ninguna referencia.

Hammer y Chamber se casaron en 2010 y se separaron diez años después. Con las acusaciones de canibalismo y acoso, el actor se vio obligado a dejar dos proyectos.

"Me pone cachondo pensar en sujetar tu corazón con la mano y controlarlo cuando palpita", se leía en uno de los polémicos textos del intérprete que salieron a la luz. "Soy 100% caníbal. Quiero comerte. Maldición, asusta admitirlo. Nunca lo he admitido antes. He cortado el corazón de un animal vivo anteriormente y me lo he comido mientras aún estaba caliente".

Aunque ya entonces el matrimonio estaba separado, aunque no divorciado, Chambers se convirtió en un apoyo para el padre de sus hijos Harper Grace, de ocho años, y Ford Douglas Armand, de seis. Poco después de conocerse las acusaciones colgó un mensaje en su perfil de Instagram donde afirmaba estar intentando "procesar todo lo ocurrido" y "en shock, con el corazón roto y devastada".

Hammer ingresó en rehabilitación en Miami donde permaneció nueve meses. A su regreso, arruinado, decidió dedicarse a la venta de multipropiedades en un resort.

Posteriormente llegaron las acusaciones de abuso y violación. Fue en 2021 cuando una mujer, que afirmó haber mantenido una relación intermitente de cuatro años con él mientras estaba casado con Chambers, le denunció tras afirmar que la violó en 2017 durante cuatro horas y que cometió otros "actos violentos" sin su consentimiento. Hace unas semanas, la fiscalía de Los Ángeles (EE UU) anunció que no presentaba cargos por esa agresión sexual contra él tras una revisión "extremadamente exhaustiva" puesto que “no hay pruebas suficientes” para imputarle de un delito. "Como fiscales, tenemos la responsabilidad ética de presentar cargos solo en los casos que podamos probar más allá de una duda razonable… Debido a la complejidad de la relación y la imposibilidad de probar un encuentro sexual forzado y no consentido, no podemos probar el caso más allá de una duda razonable", afirmaban.

