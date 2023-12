Bryan Tanaka desvela el verdadero motivo de su ruptura con Mariah Carey en Navidad

Mariah Carey y Bryan Tanaka han decidido romper su relación después de 7 años intensos de relación. La Reina de la Navidad está viviendo sus primeras festividades como soltera, saboreando los nuevos récords de escuchas de su villancico "All I Want For Christmas Is You", número 1 mundial desde que se dio el pistoletazo de la temporada navideña.

Casualmente, la actriz y el bailarín han confirmado su separación en Navidad, la festividad por excelencia de Mariah Carey. Seis días después de anunciar su ruptura, Bryan Tinaka ha decidido lanzar un comunicado a través de su perfil de Instagram desvelando los motivos por los que han decidido poner punto final a su relación.

"Nuestra decisión de tomar caminos diferentes es mutua, y mientras navegamos por estos viajes separados, lo hacemos con profundo respeto y un abrumador sentido de gratitud por el invaluable tiempo que dedicamos. Los recuerdos que hemos creado y las colaboraciones artísticas quedarán grabados en mi corazón para siempre", comienza diciendo el escrito del bailarín. Parece ser que Bryan quería tener hijos con la cantante y ella no estaba por la labor de volver a ser madre.

"La dedicación de Mariah a su familia y su compromiso con su oficio nos han inspirado durante nuestro viaje. Quiero expresar mi amor y aprecio por Mariah y sus increíbles hijos, cuya calidez y amabilidad han enriquecido mi vida de una manera que las palabras no pueden expresar", finaliza el comunicado del ex de la artista.

De momento, la cantante no se ha pronunciado sobre el asunto y se encuentra disfrutando de la Navidad junto a su familia y sus hijos, su temporada del año favorita. Aunque sí ha reaparecido en redes desde que salió la noticia a la luz, Mariah está evitando ensombrecer la temporada navideña con alguna cuestión relacionada a su situación actual sentimental.