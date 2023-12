Mariah Carey y Bryan Tanaka rompen su relación

Todo apunta a que la artista estadounidense Mariah Carey podría haber puesto punto y final a su historia de amor con Bryan Tanaka, el bailarín con el que llevaba saliendo desde 2016. Los rumores surgieron hace tiempo, pero no ha sido hasta ahora cuando se han acrecentado. Además, Tanaka habría decidido no acompañar a la artista en su gira durante estas últimas semanas y tampoco en su reciente viaje a Aspen (Colorado), donde Mariah pasa estas fiestas junto a sus hijos.

Tal y como informan medios como People o E! News, esa sería la prueba que demostraría que han roto, ya que hasta ahora Tanaka siempre había acompañado a la intérprete de "All I Want for Christmas" en su escapada a la nieve. De confirmarse, sería la primera navidad en siete años que la artista pasa soltera.

"Es una época del año de mucho trabajo para mí, pero trato de tener algunos días para poder disfrutar de tiempo en casa tranquilos, decorando y cocinando algunos de nuestros platos navideños favoritos (...) También nos encanta viajar a Aspen, que realmente es un paraíso invernal. Los niños van a las pistas de esquí, juegan en la nieve... es una experiencia que no podemos vivir en casa", dijo la cantante a E! News el año pasado.

Además hace tiempo que la pareja no se dedica likes en las redes sociales ni comparte tampoco románticos mensajes.