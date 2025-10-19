Últimas reacciones a la vuelta de Amaia Montero: de Malú a Leire Martínez

Por la carga emocional de su voz melancólica y porque sus canciones están profundamente ligadas a la sensibilidad de varias generaciones que se refugiaron en sus letras durante sus duelos sentimentales y nombraron con ellas sus propios sentimientos, el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh es la recuperación de un símbolo.

Los primeros acordes nos permiten intuir que no ha perdido autenticidad y, de nuevo, la emoción pesa más que cualquier imperfección. La noticia no ha descolocado a nadie, pues se venía advirtiendo desde hacía tiempo, más con la marcha de la vocalista Leire Martínez después de 17 años, pero sí ha provocado reacciones polarizadas en las redes sociales y en los medios.

Muchos fans están emocionados con la posibilidad de volver a escuchar sus canciones de éxito; otros ponen en duda que el grupo pueda recuperar la magia de sus inicios. Y una buena parte ha expresado su malestar por el modo de gestionar esta transición de Leire a Amaia.

Leire Martínez reaparece tras la vuelta de 'LODV': "Lo que ellos decidan me parecerá bien" Europa Press

Lejos de avivar la polémica, Leire ha preferido tomar distancia. "No es mi historia, no tiene que ver conmigo", ha declarado. Algunos profesionales, como Eva Amaral, han manifestado su tristeza por ella.

La cantante Malú, que ha asistido este fin de semana al concierto Por Ellas, de Cadena 100, no ha podido evitar la pregunta, después de los desencuentros públicos que protagonizaron en el pasado. Esta vez, en su respuesta solo hay cordialidad y admiración hacia las dos. "A mí me parecen dos pedazos de artista las dos. Me encantan tanto Leire como Amaia. Me parecen dos artistazas que, estén donde estén, dentro o fuera, van a seguir siendo grandiosas, siempre, ellas son grandes ellas dos".

Malú habla de la vuelta de Amaia Montero a 'La Oreja de Van Gogh' Europa Press

En ese mismo escenario se encontraba Leire Martínez. "Todo lo que ellos decidan me parecerá bien", ha respondido. "Yo en abril hablé de lo que hablé con mi nombre y dejé muy claro que para mí el capítulo se cerraba ahí y así es". La cantante ha retomado su carrera en solitario y prefiere dedicar sus energías a sus propios éxitos. "Estoy súper centrada. Quiero cerrar el disco que estoy acabándolo para que salga en febrero", avanzó.

"Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?", publicó el miércoles pasado la banda en su cuenta de Instagram junto a un vídeo grabado en el local de ensayo con el anticipo uno de sus próximos temas musicales.

El grupo confirmó la vuelta de Amaia en un comunicado en su página web. "La banda ha dedicado estos últimos meses a repasar sus éxitos y también a escribir nuevas historias que pronto se sumarán al repertorio conocido en todo el mundo y del que puede decirse que es la banda sonora de nuestras vidas", recogía el texto. Revelaba también la retirada de manera temporal del compositor y fundador de la formación, Pablo Benegas. "Aunque sigue formando parte de la banda, se retirará durante una temporada para poder disfrutar de más tiempo junto a su familia y explorar nuevos retos profesionales".