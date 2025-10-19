El "macarra" Torrente convierte en millonario a Santiago Segura

El personaje de Torrente ha convertido en millonario a Santiago Segura. El éxito de la saga protagonizada por el controvertido personaje tiene como consecuencia el próximo rodaje de una sexta entrega en la que las aventuras del "macarra" detective seguirás divirtiendo a todos sus seguidores.

Pues bien, se calcula que la fortuna personal de Segura supera los treinta millones de euros, buena parte de ellos conseguidos gracias a Torrente. Con su gracejo habitual, Santiago deja entrever que ahora mismo tendría suficiente para vivir. Trabajar, sí, hasta los ochenta años, pero que su intención es llegar a los cien, por lo que no le queda más remedio que continuar trabajando.

Solamente en taquilla, las cinco películas anteriores de Torrente recaudaron más de ochenta millones de euros.

El momento viral en el que Santiago Segura desvela la multa por filtrar el ganador de 'MasterChef' Europa Press

Se está convirtiendo en el rey de las sagas cinematográficas, pues además de la anterior, hay estrenadas otras cinco películas de "Padre no hay más que uno", que ya han visto casi diez millones de espectadores.

En ellas aparecen sus dos hijas, que se ve que heredaron el amor de su padre por el mundo del cine. Santiago asegura que ve a las dos muchas posibilidades de asentarse en esta profesión.

El actor y director ha sabido invertir muy bien sus ganancias. Tiene negocios de hostelería e inmobiliarios, uno de estos últimos es el castillo que adquirió con unos socios en tierras segovianas. Uno de ellos es su gran amigo, casi un hermano, José Mota, con el que ha trabajado en múltiples ocasiones tanto en cine como en teatro.