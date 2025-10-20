El dañino ataque a Jennifer López de su primer marido: “Deja de hacerte la víctima”

A Jennifer López nadie le va a quitar la ilusión de vestir de blanco y ser la protagonista de una boda mágica. Ni tan siquiera sus cuatro exmaridos, a los que prefiere dejar en el pasado como errores que fueron, aunque de todos ellos sacó experiencias y aprendizajes. Aun así, aunque lo ha apostado todo por el amor, dice no haberse sentido realmente amada por ningún hombre y que ella se entregaba más de lo que ellos pudieron hacerlo nunca: “Lo que aprendí no es que no sea digna de amor, es que ellos no son capaces”, dice para Howard Stern en su programa. “Me lo dieron todo, siempre. Todos los anillos, todo lo que podría desear, pero no te querían”, sentencia.

Es por eso que la cantante y actriz dice que ha tenido la autoestima tocada. Al no sentir el amor que se merecía, “tampoco me quería a mí misma”. Estas revelaciones le colocan en una situación vulnerable que no acostumbra mostrar al mundo. Siempre se vende como una mujer fuerte, de armas tomar, dueña de su destino y que no necesita a nadie para brillar con luz propia. Pero en su interior también se esconden complejos e inseguridades. Algo que no se cree para nada su primer marido, el empresario cubano Ojani Noa. Su respuesta ha sido contundente y, quizá, un poco dañino.

Jennifer Lopez con lookazo de diva. Gtres

Ojani Noa, sin piedad contra Jennifer López

La artista creyó encontrar a su media naranja en 1997. En su camino se le cruzó un apuesto entrenador personal y camarero, que después despuntó como empresario. Sin embargo, la pasión y el amor se les agotó en tiempo record y tan solo fueron marido y mujer durante nueve meses. Lo suficiente para conocerse bien y saber que se odian y que el recuerdo de lo que vivieron es una mancha en su historial amoroso. Ambos lo consideran así. Después de que ella lo haya puesto sobre la mesa, él recoge el testigo y responde elevando el ataque.

“Solo quiero decir que dejes de menospreciarnos. Deja de menospreciarme haciéndote la víctima”, comienza a señalar Ojani Noa a su exmujer, cansado de que le eche la culpa del fracaso de su matrimonio. Lo suyo no triunfó y tan solo nueve meses después de jurarse amor eterno firmaron su separación. Ella considera que sus cuatro maridos son los malos de la película, mientras que a ella le toca el papel de víctima, algo que ha crispado los nervios del primero de la lista de sus pasos por la vicaría.

Ojani Noa en una imagen de archivo Gtres

“El problema no somos nosotros. No soy yo. El problema eres tú. Tú eres la que no ha podido mantener los pantalones puestos. Has sido amada unas cuantas veces. Te has casado cuatro veces. Y has tenido innumerables relaciones entre medias. Has tenido buenas relaciones… Yo, por ejemplo”, enumera el empresario, que en su día lo dejó todo por amor, incluso su ciudad y a su familia por seguir los pasos de la artista. Fue un tour corto, eso sí. “Soy una persona increíble y cariñosa, un gran ser humano. Honesto, fiel, nunca te mentí, nunca me porté mal, nunca te engañé. Fui bueno contigo. Soy demasiado bueno para ti”, le anuncia con la seguridad que le ofrece el paso del tiempo y el conocimiento propio.

Ojani no quiere tanto atacar a Jennifer López, como sí defenderse de su descripción. No está dispuesto a que el mundo tenga una nefasta imagen de él, cuando dice haberle entregado todo lo mejor a quien fuese su amada. Pero el pago que recibió no fue justo. Le acusa de haber elegido la fama y el dinero por encima de los sentimientos y que cayó en traiciones que le rompieron el corazón: “Por eso te dejé, por eso me divorcié de ti. Di la verdad de una vez. Deja que la gente sepa que tú eres el problema. Deberías sentir vergüenza, avergonzarte de ti misma”, remata dejando claro lo mucho que le ha dolido sus declaraciones.