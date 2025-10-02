Madonna se abre sobre el peor momento de su vida: “Contemplé la posibilidad de morir”

En su primer testimonio en casi una década, Madonna ha compartido una historia profundamente personal sobre cómo superó uno de los momentos más oscuros de su vida. La artista reveló los desafíos emocionales que enfrentó durante su separación de Guy Ritchie, exponiendo la vulnerabilidad que se esconde tras su imagen pública.

La cantante describió un periodo de intenso sufrimiento, donde los pensamientos autodestructivos la acompañaban constantemente. «Contemplé el suicidio», confesó, describiendo momentos en los que el dolor la consumía por completo. Antes de cada presentación, se encontraba “tirada en el suelo de su camerino, llorando”, y llegó a considerar cortarse los brazos como una forma de expresar su angustia interna.

El punto de inflexión llegó cuando encontró en la espiritualidad y la Kabbalah un camino de sanación. “La práctica espiritual me salvó la vida”, declaró, subrayando cómo el dolor puede transformarse en una oportunidad de crecimiento. Aprendió a resignificar sus heridas, convirtiéndolas en fuerza.

Con el tiempo, Madonna logró reconstruir su relación con Guy Ritchie, transformándola en un vínculo cordial. Su filosofía actual se centra en la fe, el perdón y el desarrollo espiritual, afirmando que “el éxito es tener una vida espiritual”.

La artista demuestra que incluso en los momentos más oscuros, existe la posibilidad de encontrar luz, transformación y paz interior. Su viaje espiritual no solo la salvó, sino que la redefinió como persona, más allá de su identidad como ícono musical.