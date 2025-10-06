Angie Corine, la cantante trap musa de VOX que vuelve a atizar a Pedro Sánchez

El nombre de Angie Corine no es conocido por el común de los españoles, pero poco a poco se está haciendo oír lo suficiente como para conseguirlo. A pesar de su exótico nombre, esta estrella de la música y las redes sociales nació el 1 de marzo de 1999 en Madrid. La explicación viene por sus orígenes, quizá también por la magia del agua de la capital patria, siendo una atractiva fusión mezcla de genes polacos y estadounidenses. Pero esta Piscis de 26 años está demostrando que lo suyo no solo es genética o ambiente, sino también mucho esfuerzo.

Comenzó en 2018 a dar uso a sus redes sociales, pero no fue hasta 2020, en plena pandemia del coronavirus, cuando lo hizo de forma más profesional. Así se hizo un hueco en muchos hogares, compartiendo con sus fieles contenido personal sobre sus día a día como haría cualquier influencer, pero amenizando también a sus fans con músicas y letras que no dejan indiferente a nadie. De ahí que ya atesore más de medio millón de seguidores en Instagram, a los que ella llama con cariño “vaquitas”.

Los mismos que ahora jalean su nuevo tema, ‘España 2’, en el que Pedro Sánchez no sale muy bien parado. Quizá por ello Angie Corine se haya convertido por sorpresa en musa de Vox. Al menos sí durante la última visita del mandatario argentino Javier Milei, siendo fichada por la formación de Santiago Abascal para amenizar la velada con su música trap. También ha compartido numerosos vídeos en sus perfiles públicos dejando clara su inclinación política por la derecha, pero también desgranando los motivos por los que apoya las políticas de VOX.

Su ascenso a la fama en territorios virtuales comenzó con la canción de trap ‘Kamikaze’. Esto supuso el empujón que necesitaba para atraer la atención de un público bien definido en gustos musicales y también en ideología política. Y es que en sus potentes letras no deja títere con cabeza, especialmente cargado contra la izquierda, siendo el presidente del Gobierno Pedro Sánchez una de sus dianas favoritas, como así sucede en su último hit, ‘España 2’, que acompaña estas líneas.