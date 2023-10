Gigi Hadid y Bradley Cooper ¿nueva pareja sorpresa?

Pareja inesperada. La modelo Gigi Hadid y el actor Bradley Cooper han sido sorprendidos juntos cenando en un famoso restaurante neoyorquino, dando origen a todo tipo de rumores. La pareja acudió junta al local italiano Via Carota y a su salida compartieron el mismo coche. Según las fotos publicadas por Daily Mail, la top model llevaba una minifalda de tiro bajo y top corto blanco con chaqueta de cuero, mientras que el actor optó por vaqueros, camiseta, y sobrecamisa abierta.

Quizá se tratase tan solo de una cena de amigos, o de algo más, ya que en este momento ambos están solteros. La modelo rompió con Zayn Malik, el ex One Direction padre de su hijo y posteriormente mantuvo un affaire con Leonardo DiCaprio. Un romance que acabó porque la modelo no tenía ganas de "perseguir" al actor de "El Lobo de Wall Street" y "Titanic", según una fuente cercana. También se la ha relacionado con Cole Bennet.

Por su parte, Cooper estuvo de vacaciones de verano junto a la modelo rusa Irina Shayk, con la que tiene una hija en común, Lea de Seine, de seis años, y con la que mantiene una excelente relación a pesar de su ruptura.

La primera vez que se habló de una posible relación entre la modelo de 28 años y el actor, de 48, fue hace un año, cuando asistieron juntos a una fiesta posterior a la Semana de la Moda de Nueva York. Después, fueron vistos en un exclusivo evento de Halloween en el Navy Yard de Brooklyn. "Vinieron con un grupo, entre los que estaban Irina Shayk y Stella Maxwell", dijo una fuente a Page Six.