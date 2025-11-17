La ex de Justin Trudeau reacciona a su romance con Katy Perry: "Somos seres humanos y las cosas nos afectan"

El romance de Katy Perry y Justin Trudeau, exprimer ministro canadiense, es una de las relaciones más inesperadas de este 2015. Tras su ruptura con Orlando Bloom, la artista ha recuperado la ilusión al lado del político, con el que ya habria oficializado su noviazgo y dejado de esconderse.

Habla Sophie Grégoire, ex de Trudeau

Tras el revuelo que ha suscitado el romance sorpresa de Katy Perry y Justin Trudeau, Sophie Grégoire, exmujer del político, ha roto su silencio en el podcast "Arlene Is Alone", sincerándose sobre la nueva relación sentimental del exprimer ministro de Canadá con la cantante.

Muy sincera, la expresentadora de televisión canadiense confiesa cómo le ha afectado el noviazgo de Katy Perry y Trudeau. "Somos seres humanos y las cosas nos afectan. Es normal. Pero cómo reaccionas ante las cosas es tu decisión. Así que yo elijo intentar escuchar la música en lugar del ruido", señala Grégoire. "Soy muy consciente de que muchas cosas públicas pueden ser desencadenantes. Claro, somos humanos. Lo que hago con ello es mi decisión. La mujer en la que quiero convertirme a través de esto es mi decisión. ¿Eso significa que no tengo emociones? ¿Qué no lloro, grito, río? No. Sobre todo porque soy muy sensible. Pero después, la decisión es mía".

Pese al revuelo, reconoce que ha tenido que "permitirse sentir": "Me permitiré sentirme decepcionada por alguien, me permitiré estar enfadada o triste. Y sé por experiencia propia lo importante que es, como defensora de la salud mental, permitirse experimentar esas emociones".

Consciente de que su bienestar depende de cómo afronte sus sentimientos, Grégoire señala que "puedes seguir reaccionando así, pero sufrirás las consecuencias". "También estoy aprendiendo a los 50 que la gente afronta la vida tal como es en su interior… es tu decisión verlo y preguntarte: '¿Cómo voy a dejar que eso afecte a mi felicidad?'", reflexiona la exmujer del primer ministro canadiense.

Después de 18 años de matrimonio y tres hijos en común, Trudeau y Grégoire tomaban caminos separados en agosto de 2023. Aún así, tal y como desvela la expresentadora de televisión en el podcast, "tenemos vidas separadas, pero compartimos una vida familiar". "Es necesario tomar una decisión común y consciente de que nuestra familia es nuestra mayor creación y que vamos a alimentarla juntos, sin importar si seguimos caminos diferentes en la vida", señala.

Katy y Justin, una de las parejas más perseguidas

La pareja confirmó su noviazgo a finales de octubre, durante el 41 cumpleaños de Katy Perry. Ambos fueron fotografiados paseando de la mano por las calles de París y disfrutando de una velada en el cabaret Crazy Horse. A su salida, la artista atendió a los fans que la esperaban en la puerta del local. Fue en julio cuando la incipiente pareja comenzó a acaparar todos los titulares tras ser pillados cenando juntos en un lujoso restaurante de Montreal, Canadá. Tras meses de rumores y especulaciones, a mediados del mes de octubre fueron fotografiados besándose en un yate en la costa de Santa Bárbara, imágenes que publicó en exclusiva el medio "Daily Mail".