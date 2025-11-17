Cayetano Rivera puede perder su carnet de conducir, según confirma su abogado

Cayetano Rivera ahora no quiere atención mediática. Aunque muchas veces ha confiado en la prensa para promocionar sus trabajos y dar voz a sus triunfos, cuando la suerte le abandona se queja de que los medios hablen de él. Así lo ha recalcado en la mañana de este lunes a su llegada al Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Guadaíra. Aquí tenía una cita fijada con el juez, en un juicio rápido, para responder a sus preguntas sobre lo que sucedió la semana pasada, cuando terminó estrellando su furgoneta contra una palmera que derribó en el acto.

El diestro perdió el control de su vehículo a la salida del Real Club Sevilla Golf. Las imágenes son impactantes y una perito forense consultada por Telecinco confirma que circularía a unos 70 Km/hora en un tramo limitado a 30. También que la ausencia de marcas de frenada confirmaría el descuido que él ha declarado frente al juez. Lo que se pone en duda es si sus capacidades estaban mermadas, pues el torero se negó a someterse a la correspondiente prueba de alcoholemia. Huyó del lugar del accidente y esperó a la policía en su casa, pues decía estar "aturdido".

Cayetano Rivera y las consecuencias legales de su accidente

Cuando los agentes le fueron a hacer el test, él se negó. Esto le traerá graves consecuencias judiciales. La primera, como confirma su abogado, es la posibilidad de perder el permiso de conducir. Joaquín Moeckel ya ha hablado con numerosos medios de comunicación para tratar de excusar el comportamiento de su cliente. Como ya hiciese el pasado agosto cuando discutió en un McDonald’s de Madrid y terminó protagonizando un tenso momento con la policía, el diestro ha vuelto a desafiar a los agentes. Esta vez se negó a colaborar y someterse a las pruebas indicadas. Fue advertido de las consecuencias, pero él las aceptó. Ahora lo ha ratificado ante el juez y está a la espera de conocer el resultado de sus decisiones.

El abogado de Cayetano Rivera, Joaquín Moeckel, admite resignado que el torero podría perder el carnet de conducir Europa Press

El exmarido de Eva González se enfrenta a un posible delito de desobediencia a la autoridad. Según se ha detallado, esto le podría acarrear una posible condena de entre seis meses y un año de prisión. Poca broma. Ahora bien, al no tener antecedentes penales, no tendría que pasar tiempo entre rejas. Pero tampoco pasará más tiempo frente al volante, pues también se incluye en la posible pena una retirada del carnet de conducir por un tiempo que va desde el año a los cuatro años. Además, a esto se le sumaría una multa de unos 80 euros, a lo que hay que añadir los desperfectos ocasionados en la rotonda del siniestro. 2.500 euros por palmera afectada, siendo dos las víctimas, así como los 35.000 euros que se estima el arreglo de la furgoneta, en caso de que el seguro no se haga cargo del coste, como presumiblemente se apunta.

Su abogado ha querido aclarar cuál es su destino tras el accidente a las puertas del Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Guadaíra. Mantiene que no le ha citado un juez, sino la policía local, a la vez que critica el trabajo de los periodistas a la hora de informar de lo sucedido y hacer preguntas incómodas al protagonista. Pero después de recalcar la versión planteada por su representado, reconoce que podrá perder el permiso de conducir: “Hombre, si se habla de la desobediencia y tal, pues teóricamente sí, pero bueno, habrá que ver poquito...”.

Vista oral del juicio contra Cayetano Rivera por negarse a una prueba de alcoholemia Jose Manuel Vidal Agencia EFE

Más austero en sus palabras se mostraba el propio Cayetano Rivera a su llegada al juicio rápido: “No tengo por qué aclarar nada de eso, porque cualquier cosa que pueda decir ahora que no pueda probar con hechos es alimentar este juicio popular al que me estáis sometiendo”, se queja. Versión también mantenida por su hermano Fran, que se alegra de que su hermano haya salido ileso de su accidente, mientras carga contra la prensa por “dar bombo y con informaciones falsas. Lo de contrastar la noticia se os ha quedado olvidado en la universidad, que es inevitable”. Ante el silencio del protagonista, quien puede confirmar o desmentir, será la justicia quien contraste y decida si le retira el carnet de conducir, si obró bien o mal al desobedecer a la policía o estaba en sus facultades al volante cuando se estrelló contra una palmera. Tampoco la palmera derribada ha ofrecido declaraciones.