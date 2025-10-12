Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, pillados besándose apasionadamente durante un paseo en yate

Según informa el periódico Daily Mail, Katy Perry y Justin Trudeau se han convertido en el centro de la atención mediática tras ser fotografiados juntos en una escena que ha despertado un gran interés público. Las imágenes, captadas durante un paseo a bordo del yate Caravelle frente a la costa de Santa Bárbara (California), muestran a la cantante y al ex primer ministro canadiense en actitud afectuosa, completamente absortos el uno en el otro.

En las instantáneas, ambos aparecen vestidos de manera informal y relajada, compartiendo gestos de complicidad que han alimentado las especulaciones sobre una posible relación. Un testigo presencial reconoció a Trudeau por su característico tatuaje Haida raven en el brazo izquierdo, lo que confirmó su identidad en las fotografías. Perry, de 40 años, y Trudeau, de 53, parecían ajenos a la presencia de otros observadores durante el paseo.

Los rumores sobre un posible vínculo sentimental entre ambos no son nuevos. Ya el pasado mes de julio fueron vistos cenando juntos en Montreal en un ambiente descrito por testigos como “íntimo y cercano”. Fuentes consultadas por varios medios han sugerido que existe entre ellos una “conexión profunda” y un “interés genuino”, aunque por el momento ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su relación.

El contexto personal de ambos añade más matices a la historia. Trudeau, que dejó su cargo como primer ministro canadiense tras más de una década en el poder, anunció su separación de Sophie Grégoire en agosto del año pasado. Katy Perry también atraviesa un periodo de transición personal tras su ruptura con el actor Orlando Bloom. La cantante es madre de Daisy Dove Bloom, de cinco años, mientras que Trudeau tiene tres hijos: Xavier (18), Ella-Grace (16) y Hadrien (11).

Las imágenes publicadas, captadas por un pasajero de un barco turístico cercano, son hasta ahora la única evidencia concreta de su conexión. Ni Perry ni Trudeau han hecho declaraciones públicas sobre el encuentro ni sobre la naturaleza de su relación.

La expectación sigue creciendo ante la posibilidad de que esta amistad se convierta en algo más. Por ahora, todo permanece en el terreno de la especulación, y habrá que esperar para saber si este episodio marca el inicio de una nueva historia personal para dos de las figuras más reconocidas en sus respectivos ámbitos o si se trata simplemente de un encuentro puntual.