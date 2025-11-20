Leonardo DiCaprio producirá un documental de 'El mago de Oz'

La productora Appian Way, de Leonardo DiCaprio; junto con Verdi Productions, de Chad A. Verdi; y Danny Strong producirán un documental sobre la realización del clásico del cine 'El mago de Oz', como ha informado 'Variety'.

El proyecto, que tiene previsto su estrenar en 2026, lleva por nombre 'Oz' y será dirigido por Tom Donahue, quien ha llevado a cabo documentales como 'This Changes Everything' o 'Casting by'.

En fase de producción

'Oz' se encuentra actualmente en fase de producción y ofrece una mirada tras las bambalinas sobre la película de 1939, que fue protagonizada por Judy Garland, además de explorar las razones por las cuales la cinta se convirtió en un clásico atemporal.

Según la descripción del proyecto, la película dirigida por Victor Fleming, "puso a prueba los límites de sus creadores", y el nuevo proyecto mostrará imágenes nunca antes vistas ni escuchadas del proceso de realización.

Un producto arraigado en la cultura "yankee"

"'El mago de Oz' sigue profundamente arraigado en nuestra cultura y su impacto continúa resonando hoy en día (...) Tenemos la suerte de tener la oportunidad de contar la historia y de hacerlo junto a Danny Strong, Chad Verdi y el equipo de Verdi Productions", dijo DiCaprio en un comunicado recogido por el medio estadounidense.

De la película de Fleming se han desprendido secuelas y producciones musicales, incluyendo el musical de Broadway 'Wicked', que ha sido versionado además para el cine en una exitosa producción protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo.

'El mago de Oz' se está proyectando actualmente en la Sphere de Las Vegas una versión digital adaptada para el recinto esférico.