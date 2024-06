El libro que saca a la luz la "farsa" de los Beckham

El próximo 4 de julio David y Victoria Beckham celebran sus 25 años de casados. Una unión, aparentemente sólida, pero sobre todo, un grandísimo y rentabiliísimo negocio para ambos. Pero, según acaba de desvelar el periodista Tom Bower, es exclusivamente eso lo que los mantiene unidos a día de hoy. Según revela Bower, el exfutbolista y la diseñadora llevan ocho años atravesando una grave crisis matrimonial y viven, en realidad, separados sin casi comunicación.

«Aunque no pueden ocultar sus vidas separadas, estuvieron unidos para apoyar a la marca», aseguró Bower al diario británico «The Mirror», que ha adelantado en exclusiva un capítulo del libro The House of Beckham: Money, Sex and Power (La casa de Beckham: Dinero, Sexo y Poder), que sale a la luz hoy, solo unos meses después del exitoso documental de Netflix Beckham.

En el docureality se mostraba la aparente complicidad absoluta con la ex Spice Girl. Pero, según se desprende de las investigaciones de Bower, cuya publicación habría intentado evitar el matrimonio por todos los medios, todo lo que se ve en la serie de la plataforma de «streaming» no es más que una farsa para alimentar un negocio.

Negocios a distancia

Y la crisis no es resultado de la reconocida infidelidad del futbolista con Rebecca Loos, durante su época en el Real Madrid, y que salió a la luz en 2004, sino posterior. Según revela el libro, los problemas surgieron alrededor de 2016, momento en el que deciden llevar vidas separadas: él, en Miami; ella, en Londres. «Solo se dedicaban a mantener una relación de negocios a distancia», apunta Bower.

David y Victoria Beckham, en los Premios British Fashion 2018 / Foto: Gtres larazon

Según el periodista ni siquiera ahora en los negocios la relación es fluida, y desliza un momento como el origen del conflicto: la diseñadora le pidió a su marido regresar a Reino Unido para cenar en la tienda de su marca en Dover Street, en el marco de la Semana de la Moda de Londres. «Cuando acabó el evento, seguro que deseó que se hubiera quedado en Estados Unidos», valora Bower, «porque David estuvo todo el tiempo sentado sin cruzar una mirada con Victoria», lo que avivó los rumores de los presentes, algunos de los cuales le contaron a Bower que la pareja había tenido «una pelea reciente subida de tono».

Según deja caer el periodista, David llegó a acusar a su mujer de estar «librando una guerra mediática» contra él. Y el futbolista tampoco se quedó atrás desprestigiando a la madre de sus hijos.

Según el autor, «el estatus y la supervivencia de David se habría desvanecido de no ser por el empeño de Victoria por mantener la ilusión de una familia feliz».

Sea como lo fuere el mito del matrimonio unido y fuerte se desvanece. Si es cierto o no, posiblemente nunca lo sabremos porque no van a desmentirlo.