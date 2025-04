Nueva alarma tras la muerte de Betsy Arakawa: tres muertes más por hantavirus

Betsy Arakawa, la esposa del actor Gene Hackman, murió en febrero por efecto de un hantavirus. Su cuerpo fue encontrado, junto al de su marido y uno de los perros, en el interior de su residencia en Santa Fe, Nuevo México, el 26 de febrero. La muerte del intérprete, enfermo de alzhéimer y de 95 años, se prestaba a pocas dudas y la autopsia confirmó que se debió a causas naturales. Sucumbió a una enfermedad cardiovascular, agravada por su estado.

Gene Hackman y Betsy Arakawa en Santa Fe Gtres

El fallecimiento de la pianista clásica, empresaria y socialité, treinta años menor, sí despertó, sin embargo, algunos interrogantes iniciales. Su muerte se produjo unos días antes y, después de una exhaustiva investigación, se desveló que había contraído hantavirus, una enfermedad rara pero potencialmente mortal provocada por el contacto con roedores, como ratas y ratones, especialmente por su exposición a "la orina, heces y saliva".

Qué está ocurriendo

También puede transmitirse a través de la mordedura o el arañazo de un roedor, aunque, según las autoridades estadounidenses que se han implicado en el caso, estos casos son raros. La inquietud ha aumentado esta semana tras conocerse el fallecimiento de otras tres personas en California, en Mammoth Lakes. "Tres casos a estas alturas del año es sorprendentemente inusual", dijo el portavoz del condado, Justin Caporusso.

Aunque no se ha desvelado la identidad de las víctimas, Tom Boo, oficial de salud pública de la región, ha expresado que el último caso de hantavirus en Mammoth Lakes le parece "trágico y alarmante". No puede comprender dónde pudo haberlo contraído. Los investigadores no encontraron evidencia de ratones en la casa de la persona y no está claro dónde pudo haber estado expuesta a excrementos o saliva de roedores. Ninguno de los tres fallecidos había participado en actividades que pudiesen vincularse con el virus.

Curiosamente, las tres personas también contrajeron la enfermedad en febrero. La alarma es mayor porque no es una época que propicie las infecciones por hantavirus, como sí ocurre a finales de primavera o verano. Los síntomas comienzan entre una y ocho semanas después del contacto con un roedor infectado en forma de fiebre, fatiga y dolores musculares. El cuadro va evolucionando hasta provocar dificultad para respirar y, en los casos más severos, la muerte.

Respeto por su intimidad

Hace unos días, la madre de Arakawa, Yoshie Feaster, solicitó que no se divulgue el vídeo que grabaron los agentes de policía en el interior del domicilio de la pareja. En documentos judiciales obtenidos por "People", Feaster expresó: "Acudo humildemente ante este tribunal para solicitar que este tribunal respete mi derecho a llorar en paz y determine que tengo el derecho constitucional de evitar ver imágenes de la casa de mi hija, su cadáver, el cadáver de su marido y el cadáver de su perro". Es una decisión respaldada también por los hijos de Gene Hackman, Christopher, Elizabeth y Leslie Allen.