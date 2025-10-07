La obra Mikado de Jaime Monge alcanza un precio de 70.000€ y deslumbra en Mónaco 

La primera edición de la Gala Global Gift en Mónaco, celebrada sábado en la emblemática Salle Empire del Hôtel de Paris Montecarlo, fue testigo de una noche cargada de emociones, arte y compromiso social. Entre los momentos más destacados de la velada, brilló la participación del artista español Jaime Monge, cuya obra fue subastada por 70.000 euros, convirtiéndose en la pieza más valorada del evento.

Detalles de la obra

La creación de Monge, de gran fuerza simbólica, transformó el recuerdo del juego infantil en una reflexión visual sobre la inocencia y la fragilidad humana. Su propuesta capto la atención de los asistentes y generó una intensa puja durante la subasta. El artista está representado internacionalmente por la galerista española Carol Sepúlveda, artífice de las carreras de otros muchos talentos españoles y colaboradora de este diario.

La obra Mikado de Jaime Monge Cortesía

La gala reunió a destacadas figuras de la realeza, el arte y la cultura, todas unidas por el objetivo de apoyar a niños con necesidades especiales y a familias en situación de vulnerabilidad. Aunque la fundadora de la fundación, la también española María Bravo, no pudo asistir debido a problemas de salud, su ausencia fue compensada por la presencia de su amiga y embajadora de la causa, Eva Longoria, quien asumió el papel de anfitriona de honor. Longoria abrió la noche con un emotivo mensaje en el que destacó la importancia de la solidaridad como herramienta de transformación social y reafirmó el compromiso de la Fundación con los más vulnerables.

Estefanía de Mónaco, protagonista de la gala

Otro de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje a la Princesa Estefanía de Mónaco, galardonada con el Global Gift Philanthropist Award por su destacada labor en favor de la infancia y la inclusión social. La Princesa asistió acompañada por sus hijas Pauline Ducruet y Camille Gottlieb, y recibió el reconocimiento con palabras llenas de humanidad y sencillez.

Eva Longoria y Estefanía de Mónaco Cortesía

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee también fue distinguido, en su caso con el Global Gift Humanitarian Award, por su trabajo constante en apoyo a comunidades desfavorecidas y su impulso a programas educativos y culturales en América Latina y Estados Unidos.

Daddy Yankee, entre los invitados a la gala Cedida

El éxito de la obra de Jaime Monge en la subasta no solo reafirmó el poder del arte como herramienta de cambio, sino que se convirtió en uno de los símbolos más potentes de la noche: una muestra de cómo la creatividad y la conciencia social pueden unirse para transformar realidades.