Richard Gere: «Trump es un niño mimado al que le gusta destruir cosas»

La de hoy ha sido la segunda vez que Richard Gere visitó el BCN Film Fest. Sin embargo, el protagonista de «Pretty Woman» u «Oficial y caballero» acudió al certamen en calidad de productor de un documental sobre el Dalai Lama. «Sabiduría y felicidad», dirigido por Barbara Miller y Philip Delaquis, propone una mirada íntima hacia el líder budista a partir de su testimonio y de sus experiencias tanto vitales como espirituales.

Gere se mostró cordial con los medios convocados, pero muy preocupado por la situación actual del mundo, especialmente en los Estados Unidos de Donald Trump. «Sencillamente el mundo se ha descarrilado. Y todos somos iguales, claro que sí. Como dice su santidad el Dalai Lama, todos queremos la felicidad y queremos alejarnos del sufrimiento. Nos motiva lo mismo. Y todo lo demás, hacia lo que avanzamos, ya sea el poder o el dinero o la fama o lo que sea, es algo totalmente efímero. Un día eres rico y al día siguiente pobre. Un día eres famoso y al día siguiente ya no lo eres. Tienes todo lo que quieres y al día siguiente no. Un día tienes ropa, otro día no. Así son las cosas. Pero la continuidad de quienes somos y los valores básicos a los que todos respondemos se pueden reducir a cosas muy sencillas, como la amabilidad básica», explicó Gere. Y tenía razón porque recibió a cada periodista presente dándole la mano y regalando una sonrisa porque, como él mismo dijo, «todo se basa en la empatía».

Richard Gere presenta 'Sabiduría y felicidad', un documental sobre el Dalai Lama Enric Fontcuberta Agencia EFE

Pero las cosas han cambiado, especialmente en estos últimos cien días con el retorno de Donald Trump al despacho oval. En este sentido, el actor y productor confesó que «antes teníamos relaciones con el resto del mundo que estaban basadas en muchas cosas de las que estamos orgullosos, como los derechos humanos, la democracia, la buena voluntad de los pueblos y los gobiernos... Pero ahora no. Ahora su motivación, la de Estados Unidos, es puramente económica y supongo que eso tiene su importancia, pero al final es una transacción, ¿verdad? No es algo profundo y no hay nadie que esté cerca de él [de Trump] que sepa lo que está sucediendo. Nadie sabe lo que piensa realmente ni lo que hace este hombre».

Preguntado sobre por dónde puede moverse la política del presidente estadounidense, Richard Gere se encogió de hombros porque «nadie lo sabe. Lo ignoro. Es algo que me pregunto constantemente. He hablado con mis amigos republicanos y demócratas, con miembros de las ONG, con todos, y nadie sabe de dónde viene este tío ni hacia dónde va, aparte de que parece ser alguien que disfruta con el caos. Podemos decir que le encanta destruir las cosas. Es alguien que no tiene moralidad. Sí, es como un niño mimado al que le gusta destruir».

Gere señaló una excepción, una opositora en la política estadounidense. Es la senadora Lisa Murkowski que se ha atrevido a plantar cara a Trump dentro de las filas del Partido Republicano. «Ella es la única que ha dicho que tiene miedo a hablar, primero, por la reacción que pueda tener él, pero, en segundo lugar, por todos aquellos que lo rodean. Pero es la única que se ha atrevido a votar en contra de estos idiotas y que está hablando y criticando estas políticas. ¿Dónde está el resto? Todos los demás están humillados».

Preguntado también por el hecho de ser tan honesto consigo mismo y conservar su mirada crítica en un mundo como el de la meca del cine, Gere cuestionó precisamente la imagen que se tiene de Hollywood porque «se habla de él como si fuera un lugar especial cuando se trata de un sitio en el que hay gente trabajando. Hacer películas no es fácil. Se tarda mucho porque hay presión y estrés. También es divertido, pero es un trabajo más. No conozco a nadie que no lo vea como un trabajo. Sí, es un buen trabajo, pero los que están allí tienen que cuidar de sus hijos, de sus esposos o esposas y se enfrentan a una hipoteca, como en todas partes».

Comprometido

Tras su encuentro con los medios, Richard Gere tenía una visita muy importante para él: acudió a la nave de Open Arms en el puerto de Barcelona. Él mismo ha colaborado en ocasiones con esta entidad, como demostró en 2019 al llevar víveres al barco cuando realizaba un rescate de inmigrantes en aguas del Mediterráneo.