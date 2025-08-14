Luitingo vuelve del paraíso enamorado, pero con dardos contra Jessica Bueno

La historia de amor de Jessica Bueno y Luitingo se coció a fuego lento en la casa de Guadalix de la Sierra, bajo el amparo de ‘GH Vip 8’. El reality les unió, pero la convivencia fuera de él les separó poco después. Lo intentaron, incluso se mudaron a Bilbao porque la modelo estaba atrapada allí con sus tres hijos, ante las dificultades que le planteaba su exmarido, Jota Peleteiro. Logró reponerse de su conflicto y sus problemas económicos y regresó a Sevilla, donde finalmente se produjo la sonada ruptura entre el maniquí y el cantante. Y estalló la guerra.

Mientras ella se ha mostrado cauta a la hora de hacer frente a las polémicas que se plantearon tras su ruptura, él mostró tener menos tacto. Las críticas se cebaron con él, especialmente después de que apareciese en escena un audio en el que criticaba a su ex y a sus hijos, en conversación privada con su madre. El escándalo fue mayúsculo, casi a la altura del daño provocado. Pero han pasado los meses y él ya ha rehecho su vida. Poco a poco ha ido dejándose seducir por otras féminas, pero ahora parece haber encontrado estabilidad con una en especial, con la que se ha ido de vacaciones y ha presumido en redes sociales.

Luitingo, de nuevo enamorado y entre pullas a su ex

A la vez que Jessica Bueno se prepara para lanzarse de nuevo a la aventura en los Cayos Cochinos en ‘Supervivientes All Stars’, él también pasas sus días en la playa. Eso sí, sin pasar hambre, sin tener que sufrir las inclemencias del tiempo ni las propuestas de juego del reality más extremo. Y, por supuesto, sin cámaras. También cambia a compañeros conflictivos con una nueva joven que le hace recuperar la sonrisa y de que ha presumido en redes sociales provocando una oleada de comentarios preguntándose quién es y en qué lugar se enamoró de ella. Sobre esto se muestra más cauto, aunque a su regreso no ha negado su nueva ilusión.

En el aeropuerto, tras poner punto y final a sus vacaciones más románticas en República Dominicana, el cantante sevillano ha sido interceptado por los micrófonos de ‘TardeAR’. Allí ha respondido a las evidentes preguntas sobre quién le acompañaba en su periplo dominicano. Su estancia en el paraíso ha sido idílica y han resultado de ella fotos y vídeos que evidenciaban que se lo ha pasado en grande y en muy buena compañía. Eso sí, la identidad de la joven ha sido guardada en secreto, mostrándose tan solo sus piernas al sol, sus manos cuando formaba con ellas un corazón o su trasero en bikini con una exclusiva playa como telón de fondo.

Sobre todo esto ha sido preguntado Luitingo y ha respondido. Eso sí, en sus respuestas se intuye un dardo envenado a Jessica Bueno, como así detallan desde el programa de Telecinco. Acompañado de su nueva pareja, la reportera le suelta directamente un alegre: “¡Viva el amor!”, a lo que él celebra con simpatía con varios vivas por su parte. Se le ve nervioso, pero también feliz y es que ya puede presumir de chica: “Hombre claro, tendré que presumir con lo guapa que es”, dice el artista sobre su novia gaditana, a la que el programa prefiere pixelar el rostro.

Luitingo está de acuerdo con la periodista que le ha sorprendido en el aeropuerto y reconoce que “claro que se puede rehacer la vida, por supuesto”. Y es que no duda en que “todo el mundo tiene derecho, claro que sí y yo le deseo lo mejor a todo el mundo y ya está, para adelante”. Una afirmación en la que, de repente, se pone serio entre tanta sonrisa, lo que sorprende a muchos en ‘TardeAR’. Se entiende esto como un posible dardo a Jessica Bueno, como también quizá lo pensó la reportera, que le informó de que su ex está aún soltera. Una afirmación a la que suelta con contundencia: “A mí me da igual lo que haga Jessica".